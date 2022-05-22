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    • Spor
    • 22.05.2022 14:16
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    • 22.05.2022 14:16
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    Beşiktaş'ın Can Bozdoğan için zamanı daralıyor! Schalke geri adım atmıyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş sezon başında Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için mesaiye devam ederken, 1,8 milyon euroluk opsiyon konusunda Alman ekibi geri adım atmıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Beşiktaş’ın zamanı daralıyor! Can elden kaçacak

    Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte yoğun mesai harcıyor. Siyah-Beyazlılar bu sezon Schalke'den kiraladığı genç yıldızın bonservisini almak için ısrarını sürdürüyor. Kara Kartal, yıldız oyuncuya almak için büyük bir savaş verirken zaman da daralıyor.

    Kara Kartal'ın satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu 1 hafta sonra sona eriyor. Beşiktaş rakamı düşürmeye çalışıyor ancak yeniden Bundesliga'ya yükselen Alman ekibi geri adım atmıyor.

    Beşiktaş'ın Schalke ile bu hafta son bir görüşme daha yapacağı ve transferin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. 1 hafta içinde anlaşma sağlanmazsa Schalke diğer teklifleri gündemine alacak... Bilindiği gibi Süper Lig şampiyonu Trabzonspor da Can Bozdoğan'ı transfer etmek istiyor.

        Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, bu sezon tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada forma giydi. 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.

        *Can Bozdoğan'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Genç yetenek Süper Lig'de sadece 4 maçta 90 dakika sahada kaldı. Kasımpaşa, Kayseri, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında forma giyen Can, istikrarı bir türlü yakalayamadı.

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