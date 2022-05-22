Beşiktaş'ın Can Bozdoğan için zamanı daralıyor! Schalke geri adım atmıyor

Beşiktaş'ın Schalke ile bu hafta son bir görüşme daha yapacağı ve transferin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. 1 hafta içinde anlaşma sağlanmazsa Schalke diğer teklifleri gündemine alacak... Bilindiği gibi Süper Lig şampiyonu Trabzonspor da Can Bozdoğan'ı transfer etmek istiyor.