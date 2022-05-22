F1 İspanya GP CANLI İZLE! Formula 1 İspanya Grand Prix'i nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 İspanya şifresiz izle

Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1'de 2022 sezonu İspanya Prix'si ile devam ediyor. Peki, Formula 1 İspanya Grand Prix'i nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal? İşte konu hakkında merak edilenler!
FORMULA 1 YARIŞLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1'de haftanın yarışı ilk olarak sıralama tuları ile Cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak. Yarış ise 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Tüm yarışlar canlı olarak S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen yarışta Ferrari'den şampiyona lideri Charles Leclerc en iyi dereceyi elde ederek yarınki yarışa ilk çizgiden başlama hakkı kazandı. Son şampiyon Max Verstappen ise 2. sırayı elde ederek Monakolu yıldızın yanında yarışa başlayacak.
Mercedes'ten başarılı sonuç
Uzun seneler F1'i adeta domine etmesinin ardından sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Mercedes, İspanya Grand Prix'sinde geçtiğimiz yarışlara kıyasla daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Antrenmanlarda iyi bir çizgi çizen takımda George Russell, sıralamalarda 4. sırayı, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise 6 sırayı elde etti.