F1 İspanya GP CANLI İZLE! Formula 1 İspanya Grand Prix'i nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 İspanya şifresiz izle

FORMULA 1 YARIŞLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de haftanın yarışı ilk olarak sıralama tuları ile Cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak. Yarış ise 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Tüm yarışlar canlı olarak S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen yarışta Ferrari'den şampiyona lideri Charles Leclerc en iyi dereceyi elde ederek yarınki yarışa ilk çizgiden başlama hakkı kazandı. Son şampiyon Max Verstappen ise 2. sırayı elde ederek Monakolu yıldızın yanında yarışa başlayacak.