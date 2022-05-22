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    • Spor
    • 22.05.2022 13:00
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    • 22.05.2022 13:00
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    F1 İspanya GP CANLI İZLE! Formula 1 İspanya Grand Prix'i nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 İspanya şifresiz izle

    2022 Formula 1 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. F1'in 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'inde sıralama turları heyecanı yaşandı. Ferrai ile Red Bull sürücülerinin kıyasıya mücadele ettiği sıralama turlarında Charles Leclerc, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. Son şampiyon Max Verstappen ise yarınki yarışa 2. sıradan başlamaya hak kazandı. Bu aşamada, Formula 1 Grand Prix ne zaman, saat kaçta günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Formula 1 İspanya Grand Prix'i nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    F1 İspanya GP CANLI İZLE!

    Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1'de 2022 sezonu İspanya Prix'si ile devam ediyor. Peki, Formula 1 İspanya Grand Prix'i nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal? İşte konu hakkında merak edilenler!

    FORMULA 1 YARIŞLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Formula 1'de haftanın yarışı ilk olarak sıralama tuları ile Cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak. Yarış ise 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Tüm yarışlar canlı olarak S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

    İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen yarışta Ferrari'den şampiyona lideri Charles Leclerc en iyi dereceyi elde ederek yarınki yarışa ilk çizgiden başlama hakkı kazandı. Son şampiyon Max Verstappen ise 2. sırayı elde ederek Monakolu yıldızın yanında yarışa başlayacak.

    Mercedes'ten başarılı sonuç

    Uzun seneler F1'i adeta domine etmesinin ardından sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Mercedes, İspanya Grand Prix'sinde geçtiğimiz yarışlara kıyasla daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Antrenmanlarda iyi bir çizgi çizen takımda George Russell, sıralamalarda 4. sırayı, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise 6 sırayı elde etti.

        Sıralama şu şekilde:

        1. Charles LECLERC - Ferrari

        2. Max VERSTAPPEN - Red Bull Racing

        3. Carlos SAINZ - Ferrari

        4. George RUSSELL - Mercedes

        5. Sergio PEREZ - Red Bull Racing

        6. Lewis HAMILTON - Mercedes

        7. Valtteri BOTTAS - Alfa Romeo

        8. Kevin MAGNUSSEN - Haas

        9. Daniel RICCIARDO - McLaren

        10. Mick SCHUMACHER - Haas

        11. Lando NORRIS - McLaren

        12. Esteban OCON - Alpine

        13. Yuki TSUNODA - AlphaTauri

        14. Pierre GASLY - AlphaTauri

        15. Guanyu ZHOU - Alfa Romeo

        16. Sebastian VETTEL - Aston Martin

        17. Fernando ALONSO - Alpine

        18. Lance STROLL - Aston Martin

        19. Alexander ALBON - Williams

        20. Nicholas LATIFI - Williams
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        Haberler Spor F1 İspanya GP CANLI İZLE! Formula 1 İspanya Grand Prix'i nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 İspanya şifresiz izle
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