Fenerbahçe sezonun son maçında Malatya’yı 5’ledi: Süper Lig’i 2. sırada bitirdi

Fener hedefe ulaştı... Sarı- Lacivertliler sezonun son maçında, küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 yenerek Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı. Fener böylece Şampiyonlar Ligi için ön eleme vizesini aldı. 23. dakikada Barış Başdaş direkt kırmızı kart gördü ve Malatya 10 kişi kaldı. 32. dakikada Serdar Dursun skoru 1-0 yapan golü attı.

İRFAN CAN SAĞ AYAĞIYLA ATTI

57. dakikada Serdar Dursun kornerden gelen topu kafayla ağları yolladı: 0-2. 75. dakikada ceza sahası içinde şık çalımlarla rakiplerini geçen İrfan Can sağ ayağıyla skoru 3-0 yaptı.

VALENCİA GİRDİ, FARK AÇILDI

77. dakikada Enner Valencia sahneye çıktı ve Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. 89. dakikada İrfan Can'ın 'al da at' pasını geri çevirmeyen Valencia ikinci golü atıp skoru belirledi: 0-5.

YİNE KAFASINI KONUŞTURDU

Bu sezon tam 6 kafa golü atan Serdar Dursun 2010-2011 sezonundan sonra bunu başaran ilk Fenerbahçeli oldu. Dün Yeni Malatyaspor ağlarını 1 kez havalandıran Serdar Dursun bu sezon Süper Lig'de 15. golünü attı.