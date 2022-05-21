Malatyaspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor - Fenerbahçe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır , Ferdi Kadıoğlu , Attila Szalai , Serdar Aziz , Tisserand , Luiz Gustavo , Miha Zajc , Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Campi, Barış, Awuku, Berat, Atakan, Rahman, Mert, Haqi, Kerem.