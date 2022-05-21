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    • Spor
    • 21.05.2022 19:03
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    • 21.05.2022 19:03
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    Malatyaspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

    Malatyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaşacak. Müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Malatyaspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor - Fenerbahçe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay Bayındır , Ferdi Kadıoğlu , Attila Szalai , Serdar Aziz , Tisserand , Luiz Gustavo , Miha Zajc , Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Campi, Barış, Awuku, Berat, Atakan, Rahman, Mert, Haqi, Kerem.

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