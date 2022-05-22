Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Okaka, Epureanu ve Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi.
Bu sonuçla Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Karadeniz Fırtınası sezonu 81 puanla noktaladı. Başakşehir ise ligi 65 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi biletini kaptı.
BAŞAKŞEHİR'DEN MAÇ ÖNCESİ TEBRİK!
Başakşehir'de futbolcular maç öncesi sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'u alkışladı. Tünelde bordo-mavilileri karşılayan Başakşehirli oyuncular, şampiyon takımı kutladı.