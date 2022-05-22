Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.