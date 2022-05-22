CANLI | Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

Karagümrük ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Ligi ilk 4 içerisinde bitirmek isteyen Alanyaspor galibiyet peşinde. Ev sahibi Karagümrük de sezonu 3 puanla noktalamanın hesaplarını yapıyor. Karagümrük - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.