CANLI | Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

Karagümrük ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Ligi ilk 4 içerisinde bitirmek isteyen Alanyaspor galibiyet peşinde. Ev sahibi Karagümrük de sezonu 3 puanla noktalamanın hesaplarını yapıyor. Karagümrük - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...