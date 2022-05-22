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    • Spor
    • 22.05.2022 16:02
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    • 22.05.2022 16:02
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

    Karagümrük ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Ligi ilk 4 içerisinde bitirmek isteyen Alanyaspor galibiyet peşinde. Ev sahibi Karagümrük de sezonu 3 puanla noktalamanın hesaplarını yapıyor. Karagümrük - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

    CANLI | Fatih Karagümrük - Alanyaspor

    Karagümrük ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Ligi ilk 4 içerisinde bitirmek isteyen Alanyaspor galibiyet peşinde. Ev sahibi Karagümrük de sezonu 3 puanla noktalamanın hesaplarını yapıyor. Karagümrük - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

    FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

    Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan

    FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle
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