Anadolu Efes üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu

Anadolun Efes, THY Euroleague'e ambargo koydu… Lacivert- Beyazlılar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Final Four'un şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 58-57 mağlup etti ve üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğunu ilan etmeyi bildi.
REAL İLK DEVREYİ ÖNDE BİTİRDİ
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk çeyreğini 18-16 önde tamamlayan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitti. Efes ilk devrede istediği gibi değildi.
TANSİYON TAVAN YAPTI
İspanya ekibi, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 42-40 önde tamamladı. Sayı açısından kısır geçen maçta son çeyrekte tansiyon tavan yaptı.
PLEİSS&MİCİC YILDIZLAŞTI
Dördüncü periyotta toparlanıp, Pleiss ve Micic ile kritik sayılar kaydeden Anadolu Efes, son topa kadar giden karşılaşmadan 58-57 galip ayrıldı. Euroleague'de ikinci kez mutlu sona ulaştı. Efes ülkemizi yine gururlandırdı.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yayınladığı mesajla tebrik etti.