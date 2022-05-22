Anadolu Efes üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu

İBRAHİM KUTLUAY SORU CEVAP

Anadolu Efes inandı ve başardı

-Anadolu Efes'in finaldeki oyununu nasıl buldunuz, şampiyonluğun anahtarı olarak hangi unsuru ön plana çıkarırsınız?

Anadolu Efes maçın başından sonuna kadar galibiyete inanan taraftı. Üçüncü çeyrek sonuna kadar geride olsak da son çeyrekte yaptığımız hamlelerle finali kazanmayı başardık. Efes karşılaşma boyunca çok dengeli bir oyun ortaya koydu ve rakibi 50 sayılar civarında tutmayı başardık. Türk basketbolu için çok önemli bir zaferdi. Üst üste iki kez Euroleague şampiyonu olarak Efes, adını Avrupa basketbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Hem Ergin Ataman'ı hem Efes yönetimini hem de oyuncuları bu üstün başarısından ötürü tebrik etmek gerekiyor.