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    Anadolu Efes üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu

    Lacivert-Beyazlılar son topa kadar giden Euroleague finalinde İspanyol devi Real Madrid’i 1 sayı farkla yıktı. Micic 23 sayıyla Efes’in en skorer ismi oldu. Son iki sezonu Euroleague şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes, bayrağımızı yine en tepede dalgalandırdı.

    Efes üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu

    Anadolun Efes, THY Euroleague'e ambargo koydu… Lacivert- Beyazlılar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Final Four'un şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 58-57 mağlup etti ve üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğunu ilan etmeyi bildi.

    REAL İLK DEVREYİ ÖNDE BİTİRDİ
    Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk çeyreğini 18-16 önde tamamlayan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitti. Efes ilk devrede istediği gibi değildi.

    TANSİYON TAVAN YAPTI
    İspanya ekibi, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 42-40 önde tamamladı. Sayı açısından kısır geçen maçta son çeyrekte tansiyon tavan yaptı.

    PLEİSS&MİCİC YILDIZLAŞTI
    Dördüncü periyotta toparlanıp, Pleiss ve Micic ile kritik sayılar kaydeden Anadolu Efes, son topa kadar giden karşılaşmadan 58-57 galip ayrıldı. Euroleague'de ikinci kez mutlu sona ulaştı. Efes ülkemizi yine gururlandırdı.

    ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yayınladığı mesajla tebrik etti.

        TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM
        Ergin Ataman, final maçı sonrası, "Takımımla gurur duyuyorum. Kupa halkımıza armağan olsun" dedi.

        VASİLİJE MİCİC 2. KEZ MVP
        Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finalfour'un MVP'si oldu.

        İBRAHİM KUTLUAY SORU CEVAP
        Anadolu Efes inandı ve başardı

        -Anadolu Efes'in finaldeki oyununu nasıl buldunuz, şampiyonluğun anahtarı olarak hangi unsuru ön plana çıkarırsınız?
        Anadolu Efes maçın başından sonuna kadar galibiyete inanan taraftı. Üçüncü çeyrek sonuna kadar geride olsak da son çeyrekte yaptığımız hamlelerle finali kazanmayı başardık. Efes karşılaşma boyunca çok dengeli bir oyun ortaya koydu ve rakibi 50 sayılar civarında tutmayı başardık. Türk basketbolu için çok önemli bir zaferdi. Üst üste iki kez Euroleague şampiyonu olarak Efes, adını Avrupa basketbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Hem Ergin Ataman'ı hem Efes yönetimini hem de oyuncuları bu üstün başarısından ötürü tebrik etmek gerekiyor.

        -Finalde Anadolu Efes adına maçın kaderini etkileyen isimler kimlerdi?
        Maçın oyuncusu Tibor Pleiss oldu. İkinci yarıda yaptığı skor ve savunma katkısı ile finale adeta damga vurdu ve şampiyonlukta büyük rol oynadı. 23 sayıyla Efes'in en skoreri olan ve finalin de MVP'si seçilen Micic de hem Olympiakos maçında hem de Real karşısında yaptıkları ile unvanını sonuna kadar hak etti. Anadolu Efes takım halinde tarihi bir başarı elde etti.
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