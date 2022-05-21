ÜST ÜSTE 3. KEZ

Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague'de final heyecanı yaşıyor. Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe 'yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.