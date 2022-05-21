Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor.
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Real Madrid - Anadolu Efes (1. periyot oynanıyor)
REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Anadolu Efes Final Four final maçı TSİ 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
ÜST ÜSTE 3. KEZ
Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague'de final heyecanı yaşıyor. Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe 'yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.