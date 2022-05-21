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    • Spor
    • 21.05.2022 20:08
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    • 21.05.2022 20:09
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    Real Madrid - Anadolu Efes I CANLI ANLATIM I THY'de şampiyonluk maçı

    Anadolu Efes THY Euroleague Final Four'un final maçında Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman'ın öğrencileri zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek şampiyon olmak istiyor.

    Real Madrid - Anadolu Efes I CANLI

    Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor.

    CANLI

    Real Madrid - Anadolu Efes (1. periyot oynanıyor)

    REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Real Madrid - Anadolu Efes Final Four final maçı TSİ 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

    ÜST ÜSTE 3. KEZ

    Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague'de final heyecanı yaşıyor. Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe 'yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.

        Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Final-Four'da Rus takımı CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.
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