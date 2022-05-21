Jorge Jesus varsa sorun yok! İşte Fenerbahçe'ye imzaya gelen Jesus'un karnesi

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni teknik adam için artık geri sayıma geçildi. Sarı-Lacivertliler, Portekizli ünlü teknik adamla anlaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe'yi önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus çalıştıracak. 67 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Fenerbahçe, Jesus ile birlikte hem ligde hem de Avrupa'da başarılar kazanmak istiyor.
Süper Lig'de 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesini de geçip, gruplara kalarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor. Jorge Jesus'un Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde oynadığı maçlara baktığımızda taraftarın umutlanmasını gerektirecek sonuçların alındığı gözüküyor.
Tecrübeli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elmemeleri'nde Benfica ve Sporting Lizbon takımlarıyla sahne aldı. 13 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Genel olarak bakıldığında elemelerde çok iyi performans gösterdiği net olarak gözüküyor.
Jorge Jesus, Benfica'nın başında bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda Spartak Moskova'yı, Play-off turunda PSV Eindhoven'ı eleyip gruplara kaldı ve Bayern Münih, Barcelona, Dinamo Kiev'in yer aldığı grupta 2. sırayı elde ederek son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına artık sayılı günler kalan Jorge Jesus'un Avrupa'da aldığı sonuçlar Fenerbahçe taraftarını ilerisi için bir hayli umutlandırıyor. Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesi neredeyse kesinleşen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için bu sezon 3 ön eleme oynayacak.