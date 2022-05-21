Jorge Jesus varsa sorun yok! İşte Fenerbahçe'ye imzaya gelen Jesus'un karnesi

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni teknik adam için artık geri sayıma geçildi. Sarı-Lacivertliler, Portekizli ünlü teknik adamla anlaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'yi önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus çalıştıracak. 67 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Fenerbahçe, Jesus ile birlikte hem ligde hem de Avrupa'da başarılar kazanmak istiyor.