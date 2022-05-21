Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira yeni ekibi Corinthians’ta ise başarıdan başarıya koşuyor

Fenerbahçe'yi bu sezon çalıştıran ve performansı nedeniyle sezon ortasında takımdan ayrılmak zorunda kalan Portekizli teknik adamın performansı dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Brezilya'da elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Vitor Pereira, Fenerbahçe ile bu sezon ilk 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Pereira, Süper Lig'de elde ettiği 1.65'lik puan ortalaması ile adeta sınıfta kaldı. Sonrasında ise Portekizli teknik adamla yollar ayrıldı. İkinci Pereira dönemi kısa sürmüş oldu.