Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.
Play-off yarı final maç programı şöyle:
25 MAYIS ÇARŞAMBA
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)
21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)
29 MAYIS PAZAR
15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)