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    • Spor
    • 21.05.2022 14:33
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    • 21.05.2022 14:33
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    Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

    Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı. Play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

    Spor Toto 1. Lig’de play-off programı belli oldu

    Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

    Play-off yarı final maç programı şöyle:

    25 MAYIS ÇARŞAMBA
    18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

    21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

    29 MAYIS PAZAR
    15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

    18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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