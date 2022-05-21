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    Fenerbahçe’nin 10 yıldızı Avrupa, Güney Amerika ve Körfez takımlarının transfer kıskacında

    Mert Hakan, Min Jae, Szalai, Osayi, Valencia, Altay, Crespo, Rossi, Gustavo ve Zajc için kulüpler veya menajerler tarafından Fenerbahçe’nin kapısı çalındı. Yönetim kesin kararı yeni teknik direktörle görüşüp verecek.

    Dünyanın gözü 10’larda

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi son dönemde hiç yaşanmamış bir trafik içinde... Bunun nedeni, Sarı-Lacivertli takımın yıldızlarına Avrupa ve kıta dışından çok sayıda teklif olması... İşte şu ana kadar kulüpler ya da menajerler aracılığıyla teklif alan Fenerbahçeli futbolcular:



    5 MİLYON EURO MASADA
    MERT HAKAN: Zenit'ten resmi teklif geldi. Rus kulübü 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İki İtalyan kulübüte.



    KİM MİN JAE: Napoli ve Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde radarında.



        ATTİLA SZALAİ: Uzun süredir Chelsea ve Napoli'nin yakın takibinde.



        BRİGHT OSAYİ SAMUEL: Rangers'ın transfer hedefinde. Ayrıca Premier Lig'den iki kulüp de teklif hazırlığında.



        ENNER VALENİIA: Meksika'dan iki kulüp Valencia'yı ciddi şekilde istiyor. Ayrıca Körfez ülkelerinden talipleri var.



            SICAK GELİŞMELER KAPIDA
            ALTAY: 1 yıldır Ajax kulübünün göz hapsinde. Sezonun bitmesinin ardından çok sıcak gelişmeler yaşanabilir.



            CRESPO: Atletico Madrid'le adı çok ciddi bir şekilde anılıyor.



            ROSSİ: Brezilya basınında adı sık sık transfer dedikoduları içinde yer alıyor.



                GUSTAVO: Körfez ülkeleri ve Brezilya'dan çok sayıda talibi var.



                ZAJC: Birçok Serie A kulübünün listesinde. Hull City de genç yıldıza talip. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi bu futbolcularla ilgili kesin kararı vermek için yeni teknik adamın göreve gelmesini bekliyor. Transfer bütçesi oluşturabilmek için oyuncusu satışı yapması gereken Sarı-Lacivertliler'in en az 2-3 isimle yolları ayırabileceği belirtiliyor.

                SERDAR'LA 3 YIL DAHA
                Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz'le 3 yıllık nikah tazelendiği açıklandı. Tecrübeli yıldız futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyledi.

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                Haberler Spor Fenerbahçe’nin 10 yıldızı Avrupa, Güney Amerika ve Körfez takımlarının transfer kıskacında
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