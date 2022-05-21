Fenerbahçe’nin 10 yıldızı Avrupa, Güney Amerika ve Körfez takımlarının transfer kıskacında

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi son dönemde hiç yaşanmamış bir trafik içinde... Bunun nedeni, Sarı-Lacivertli takımın yıldızlarına Avrupa ve kıta dışından çok sayıda teklif olması... İşte şu ana kadar kulüpler ya da menajerler aracılığıyla teklif alan Fenerbahçeli futbolcular:
5 MİLYON EURO MASADA
MERT HAKAN: Zenit'ten resmi teklif geldi. Rus kulübü 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İki İtalyan kulübüte.
KİM MİN JAE: Napoli ve Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde radarında.