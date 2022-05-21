Fenerbahçe’nin 10 yıldızı Avrupa, Güney Amerika ve Körfez takımlarının transfer kıskacında





ZAJC: Birçok Serie A kulübünün listesinde. Hull City de genç yıldıza talip. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi bu futbolcularla ilgili kesin kararı vermek için yeni teknik adamın göreve gelmesini bekliyor. Transfer bütçesi oluşturabilmek için oyuncusu satışı yapması gereken Sarı-Lacivertliler'in en az 2-3 isimle yolları ayırabileceği belirtiliyor.



SERDAR'LA 3 YIL DAHA

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz'le 3 yıllık nikah tazelendiği açıklandı. Tecrübeli yıldız futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyledi.

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