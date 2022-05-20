Fenerbahçe’de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi son dönemde hiç yaşanmamış bir trafik içinde… Bunun nedeni, Sarı-Lacivertli takımın yıldızlarına Avrupa ve kıta dışından çok sayıda teklif olması.



İşte şu ana kadar kulüpler ya da menajerler aracılığıyla teklif alan Fenerbahçeli futbolcular: