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Fenerbahçe'de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon için kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer trafiği yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde takımdaki birçok isme de transfer teklifi yağıyor. Kim Min-Jae, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Enner Valencia gibi birçok isme teklif geldi. İşte o liste...

takvim.com.tr
ONUR ÖZKAN
20.05.2022 11:37 - Son Güncelleme: 20.05.2022 12:23
Fenerbahçe’de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi son dönemde hiç yaşanmamış bir trafik içinde… Bunun nedeni, Sarı-Lacivertli takımın yıldızlarına Avrupa ve kıta dışından çok sayıda teklif olması.

İşte şu ana kadar kulüpler ya da menajerler aracılığıyla teklif alan Fenerbahçeli futbolcular:

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Fenerbahçe’de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde

Mert Hakan Yandaş
Zenit'ten resmi teklif geldi. Rus kulübü 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak yönetim teklifi yetersiz buldu. Ayrıca İtalya ve Almanya'dan da talipler var.

Fenerbahçe’de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde

Kim Min Jae
Napoli ve Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde radarında. Menajerler sürekli kulübün kapısını aşındırıyor. Fenerbahçe, Koreli stoper için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi.

Fenerbahçe’de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde

Attila Szalai
Uzun süredir Chelsea ve Napoli'nin takibinde. Şu ana kadar kulübe ulaşan resmi bir teklif yok ancak menajerler aracılığıyla Macar yıldıza çok büyük bir ilgi var.

Fenerbahçe’de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde

Bright Osayi Samuel
İskoç kulübü Rangers'ın transfer hedefinde. Ayrıca Premier Lig'den iki kulübün de genç yıldız için teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

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