Fenerbahçe'de tarihi transfer trafiği! Herkesin gözü o isimlerde
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon için kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer trafiği yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde takımdaki birçok isme de transfer teklifi yağıyor. Kim Min-Jae, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Enner Valencia gibi birçok isme teklif geldi. İşte o liste...
20.05.2022 11:37 - Son Güncelleme: 20.05.2022 12:23
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi son dönemde hiç yaşanmamış bir trafik içinde… Bunun nedeni, Sarı-Lacivertli takımın yıldızlarına Avrupa ve kıta dışından çok sayıda teklif olması.
İşte şu ana kadar kulüpler ya da menajerler aracılığıyla teklif alan Fenerbahçeli futbolcular: