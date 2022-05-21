Beşiktaş iki İskandinav yıldızı kadroya katmak için çok önemli adımlar attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan üst üste flaş hamleler geliyor. Viking harekatı için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar ilk olarak Elfsborg formasını giyen Jakob Ondrejka'nın işini bitirdi. Beşiktaş 19 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusunun bonservisi için kulübüne 4 yılda 2.5 milyon Euro ödeyecek. Siyah-Beyazlılar ardından ikinci hamleyi yaptı. Yönetim, Bulgar ekibi Ludugorets'te oynayan Tokmac Chol Nguen'le büyük oranda anlaştı. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtiliyor.
43 MAÇTA 22 GOLE KATKI
28 yaşındaki Chol Nguen bu sezon Ludogorets formasıyla 43 karşılaşmaya çıkarken 12 gol ve 10 asistlik harika bir performans sergiledi.
JORGE JESUS FENER'DE
Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola dün gece son dakika olarak geçtiği haberde, "Jesus, Fenerbahçe'nin yaptığı 1 yıllık teklifi kabul etti. Haftaya İstanbul'da olacak" ifadesini kullandı. Fenerbahçe camiasının uzun süredir beklediği müjdeli haber dün gece geldi. Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola gazetesi, Jorge Jesus'un Sarı-Lacivertliler ile anlaştığını son dakika olarak duyurdu. Haberde, "Bugün (dün) yapılan son görüşmede taraflar 1 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a gidecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak" dedi. Portekizli teknik adama İstanbul seyahatinde avukatı ve ailesinin de eşlik etmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen Mesut Özil'in durumu da büyük oranda netleşti. Jesus'un Başkan Ali Koç'la yaptığı son görüşmede göreve gelmesi durumunda yeni sezon hazırlıklarına kulüple sözleşmesi bulunan tüm futbolcuların katılmasını istediği öğrenildi. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de sözleşmesi devam den 32 futbolcunun arasında Mesut Özil'le beraber, Ozan Tufan, Max Meyer, Mauricio Lemos ve Ally Samatta da yer alıyor. Bu durumda Jorge Jesus döneminin resmen başlaması sonrası Mesut Özil de yeniden takıma dönmüş olacak.