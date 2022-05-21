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    Beşiktaş iki İskandinav yıldızı kadroya katmak için çok önemli adımlar attı

    Elfsborg’un İsveçli yıldızı Jacob Ondrejka’yı bitiren Beşiktaş yönetimi, Ludogorets formasını giyen Norveçli kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen’le de büyük oranda anlaştı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Beşiktaş’tan Viking harekatı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan üst üste flaş hamleler geliyor. Viking harekatı için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar ilk olarak Elfsborg formasını giyen Jakob Ondrejka'nın işini bitirdi. Beşiktaş 19 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusunun bonservisi için kulübüne 4 yılda 2.5 milyon Euro ödeyecek. Siyah-Beyazlılar ardından ikinci hamleyi yaptı. Yönetim, Bulgar ekibi Ludugorets'te oynayan Tokmac Chol Nguen'le büyük oranda anlaştı. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtiliyor.



    43 MAÇTA 22 GOLE KATKI
    28 yaşındaki Chol Nguen bu sezon Ludogorets formasıyla 43 karşılaşmaya çıkarken 12 gol ve 10 asistlik harika bir performans sergiledi.



    JORGE JESUS FENER'DE
    Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola dün gece son dakika olarak geçtiği haberde, "Jesus, Fenerbahçe'nin yaptığı 1 yıllık teklifi kabul etti. Haftaya İstanbul'da olacak" ifadesini kullandı. Fenerbahçe camiasının uzun süredir beklediği müjdeli haber dün gece geldi. Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola gazetesi, Jorge Jesus'un Sarı-Lacivertliler ile anlaştığını son dakika olarak duyurdu. Haberde, "Bugün (dün) yapılan son görüşmede taraflar 1 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a gidecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak" dedi. Portekizli teknik adama İstanbul seyahatinde avukatı ve ailesinin de eşlik etmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen Mesut Özil'in durumu da büyük oranda netleşti. Jesus'un Başkan Ali Koç'la yaptığı son görüşmede göreve gelmesi durumunda yeni sezon hazırlıklarına kulüple sözleşmesi bulunan tüm futbolcuların katılmasını istediği öğrenildi. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de sözleşmesi devam den 32 futbolcunun arasında Mesut Özil'le beraber, Ozan Tufan, Max Meyer, Mauricio Lemos ve Ally Samatta da yer alıyor. Bu durumda Jorge Jesus döneminin resmen başlaması sonrası Mesut Özil de yeniden takıma dönmüş olacak.



        ŞOK EDEN CRESPO İDDİASI
        İspanyol basını, Atletico Madrid'in Crespo için 15 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığını yazmıştı. Portekiz'den O Jogo gazetesi ise Estoril kulübünün Crespo'nun bir sonraki satışından yüzde 20 paya sahip olduğunu iddia etti. Bu durumda Atletico, Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro önerse, 3 milyon Euro Estoril'in olacak.



        HAYDİ EFES BİR DAHA
        Lacivert-Beyazlılar üst üste 2. kez Euroleague'in en büyüğü olmak için bu akşam 22.00'de Real Madrid karşısına çıkacak. Bu akşam Türkiye'nin kalbi Belgrad'ta atacak. Olympiakos'u yenerek finale yükselen Anadolu Efes saat 22.00'de üst üste 2. kez Euroleague'nin en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Stark Arena'daki maç beIN Sports'tan yayınlanacak. Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, "Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Üst üste 3'üncü kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız" dedi. Takımın yıldızı Micic, "Real Madrid maçı ilginç bir maç olacak. Bu deneyim, kendine has ve özel bir şey" ifadesini kullandı.



        BODRUM-BAYBURT: 3-1
        TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Bodrumspor sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs'ta Bayburt'ta oynanacak.



            SAMSUN'DAN FARKLI TARİFE
            Spor toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Samsunspor deplasmanda Tuzlaspor'u 4-2 yendi. Konuk ekibin gollerini 5'te Tomane, 17'de Polat, 36 ve 90. daikkalarda Fofana atarken, ev sahibi Tuzlaspor'un gollerini 38 ve 78'de (pen) Ahmet kaydetti. Dün alınan diğer skorlar şöyle: Bolu-Altınordu: 2-1, Denizli-Erzurum: 4-0, Balıkesir-Eyüp: 0-3, İstanbul- Bandırma: 0-0. Bu skorların ardından playoff'ta Bandırma-Eyüp ve İstanbul-Erzurum eşleşmeleri gerçekleşti.



            GAZİANTEP 3 PUANLA BİTİRDİ
            Süper Lig'in kapanış haftasında Gaziantep FK, evinde konuk etti Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Çaykur Rezispor gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Maçın genelinde daha atak bir görüntü çizen Gaziantep FK, 42. dakikada Stavrovski'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 59'da ilk golün asistini yapan Maksim skoru belirleyen golü attı: 2-0.

            KARTAL'IN RAKİBİ KONYASPOR
            Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında bu akşam Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Siyah-Beyazlılar'da cezalı Rosier ve Josef'in yanı sıra sakatlığı süren Ersin, Rıdvan ve Welinton yok.

            SİVAS'TA FİNAL PROVASI VAR!
            Süper Lig'in 38. ve son haftasında maçında saat 16.00'da Altay, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Aynı saatte başlayacak diğer maçta Ziraat Türkiye Kupası'nın iki finalisti Sivasspor ve Kayserispor kozlarını paylaşacak.

            KAPANIŞ MALATYA'DA
            Sezonu ikinci bitirmeyi çok büyük oranda garantileyen Fenerbahçe bu akşam Yeni Malatya deplasmanında son sınava çıkacak. Sarı- Lacivertliler, Konyaspor'un 3 puan ve 9 averaj önünde yer alıyor. İkili averajlar ise eşit.

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