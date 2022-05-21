Beşiktaş iki İskandinav yıldızı kadroya katmak için çok önemli adımlar attı





HAYDİ EFES BİR DAHA

Lacivert-Beyazlılar üst üste 2. kez Euroleague'in en büyüğü olmak için bu akşam 22.00'de Real Madrid karşısına çıkacak. Bu akşam Türkiye'nin kalbi Belgrad'ta atacak. Olympiakos'u yenerek finale yükselen Anadolu Efes saat 22.00'de üst üste 2. kez Euroleague'nin en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Stark Arena'daki maç beIN Sports'tan yayınlanacak. Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, "Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Üst üste 3'üncü kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız" dedi. Takımın yıldızı Micic, "Real Madrid maçı ilginç bir maç olacak. Bu deneyim, kendine has ve özel bir şey" ifadesini kullandı.