Mesut Özil'in Fenerbahçe’deki kaderi belli oldu! Karar Jorge Jesus'un



Jorge Jesus'un hiçbir futbolcuya karşı ön yargılı davranmayacağı, tüm isimlerle ilgili değerlendirmeyi bizzat kendisinin yapacağı öğrenildi.

Bu durumda Jorge Jesus döneminin başlaması sonrası Mesut Özil de yeniden takıma dönmüş olacak. Tecrübeli teknik adamın kariyeri boyunca yıldız futbolcularla hep iyi iletişim kurması ve yıldızlardan genellikle maksimum verimi alması, Mesut'un yeni sezonda takımın önemli bir parçası olma ihtimalini artırıyor.