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    • Spor
    • 20.05.2022 12:29
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    • 20.05.2022 12:39
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    Mesut Özil'in Fenerbahçe’deki kaderi belli oldu! Karar Jorge Jesus'un

    Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in geleceği merak konusu. Takvim.com.tr’nin aldığı bilgilere göre Mesut Özil’in geleceğiyle ilgili karar verildi. Jorge Jesus’un Ali Koç’la yaptığı son görüşmede göreve gelmesi durumunda yeni sezon hazırlıklarına kulüple sözleşmesi bulunan tüm futbolcuların katılmasını istediği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Mesut’un kaderi belli oldu!

    Fenerbahçe yönetimi artık Jorge Jesus konusuna son noktayı koymak için gün sayıyor. Yaklaşık 1.5 aydır Sarı-Lacivertli takımın geleceği konusunda Başkan Ali Koç'la fikir alış verişinde bulunan Portekizli teknik adamın alacağı kararlar büyük bir merakla bekleniyor.

    MESUT ÖZİL KALMAK İSTİYOR
    Özellikle Jesus'un şu anda kadro dışı olan Mesut Özil'e bakış açısının ne olacağı merak konusu. ABD'den ciddi teklifler alan yıldız futbolcu ısrarla kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini vurguluyor.



    Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili karar verildi. Jorge Jesus'un Ali Koç'la yaptığı son görüşmede göreve gelmesi durumunda yeni sezon hazırlıklarına kulüple sözleşmesi bulunan tüm futbolcuların katılmasını istediği öğrenildi.

    Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de sözleşmesi devam den 32 futbolcunun arasında Mesut Özil'le beraber, Ozan Tufan, Mauricio Lemos ve Ally Samatta da yer alıyor.


    Jorge Jesus'un hiçbir futbolcuya karşı ön yargılı davranmayacağı, tüm isimlerle ilgili değerlendirmeyi bizzat kendisinin yapacağı öğrenildi.
    Bu durumda Jorge Jesus döneminin başlaması sonrası Mesut Özil de yeniden takıma dönmüş olacak. Tecrübeli teknik adamın kariyeri boyunca yıldız futbolcularla hep iyi iletişim kurması ve yıldızlardan genellikle maksimum verimi alması, Mesut'un yeni sezonda takımın önemli bir parçası olma ihtimalini artırıyor.




        AİLESİYLE BERABER İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
        Geçtiğimiz Salı günü Başkan Ali Koç'la video konferans üzerinden bir görüşme yapan Jorge Jesus'un önümüzdeki hafta avukatı ve ailesiyle beraber İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



        Burada yapılacak yüz yüze görüşmelerin ardından Portekizli teknik adamın resmi sözleşmeye imza atacağı tahmin ediliyor.

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