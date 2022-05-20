Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de 1982 ile 1996 yılları arasındaki 15 şampiyonlukta mutlu sona ulaşanlar yabancı teknik adamlardı. Bu süreçte sadece 2 yerli hoca şampiyonluk yaşadı. 1984'te Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile ipi göğüslerken, 1988'de ise Mustafa Denizli Galatasaray'ı şampiyon yaptı.