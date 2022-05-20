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    • 20.05.2022 14:10
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    • 20.05.2022 14:10
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    Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken istatistik

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken bir istatistik geldi. Abdullah Avcı ile birlikte Süper Lig’de üst üste 15. kez yerli hoca şampiyon oldu. Ligde son 12 sezonun 11’inde şampiyon olmuş 7 teknik direktör şu anda takım çalıştırmıyor.

    Onur Koçhan
    Özel Haber | Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken istatistik

    Süper Lig'de Trabzonspor sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bordo-Mavililer bitime 3 hafta kala Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra zaferini ilan etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.

    Abdullah Avcı ile birlikte Süper Lig'de üst üste 15. kez yerli hoca şampiyon oldu. Ligde son 12 sezonun 11'inde şampiyon olmuş 7 teknik direktör şu anda takım çalıştırmıyor.

    Sergen Yalçın, Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman şu an takım çalıştırmıyor. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Sergen Yalçın büyük başarılara rağmen şu anda boşta.

        Süper Lig tarihinde yerli teknik direktörler toplam 29 şampiyonluk elde etti. Yabancı hocaların ise 35 şampiyonluğu bulunuyor. Son 15 yıldaki egemenliğe karşın, yabancıların yerlilere üstünlüğü devam ediyor. Ligde en son şampiyonluk yaşayan yabancı teknik adam Zico… Brezilyalı efsane 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaştı.

        Süper Lig'de 1982 ile 1996 yılları arasındaki 15 şampiyonlukta mutlu sona ulaşanlar yabancı teknik adamlardı. Bu süreçte sadece 2 yerli hoca şampiyonluk yaşadı. 1984'te Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile ipi göğüslerken, 1988'de ise Mustafa Denizli Galatasaray'ı şampiyon yaptı.

        Toplam 3 dönem çalıştırdığı Galatasaray ile 8 şampiyonluk elde eden Fatih Terim, Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk kazanan teknik direktörü unvanını elinde tutuyor.
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        Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken istatistik
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