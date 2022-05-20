Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de Trabzonspor sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bordo-Mavililer bitime 3 hafta kala Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra zaferini ilan etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Abdullah Avcı ile birlikte Süper Lig'de üst üste 15. kez yerli hoca şampiyon oldu. Ligde son 12 sezonun 11'inde şampiyon olmuş 7 teknik direktör şu anda takım çalıştırmıyor.
Sergen Yalçın, Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman şu an takım çalıştırmıyor. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Sergen Yalçın büyük başarılara rağmen şu anda boşta.