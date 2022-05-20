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    • Spor
    • 20.05.2022 11:33
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    • 20.05.2022 11:51
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    Fenerbahçe'de can sıkacak iddia! Miguel Crespo'nun anlaşmasındaki madde ortaya çıktı

    Fenerbahçe’de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Miguel Crespo konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.  İspanyol basını, Atletico Madrid’in Portekizli yıldız için 15 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlandığını yazmış ve takvim.com.tr de bu flaş haberi duyurmuştu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Can sıkacak iddia! O madde ortaya çıktı

    Bugün Portekiz'den Miguel Crespo ile ilgili önemli bir haber geldi. O Jogo gazetesi, genç yıldızın transferi konusunda yaşanan gelişmelerin sadece Fenerbahçe değil Estoril kulübü tarafından da çok yakından takip edildiğini duyurdu.

    Bunun nedeni ise Portekizli futbolcunun transferi sırasında Fenerbahçe ve Estoril arasında yapılan anlaşma… O Jogo'nun iddiasına göre Estoril kulübü, Crespo'nun bir sonraki satışından yüzde 20 paya sahip.

    Bu durumda Atletico Madrid iddia edildiği gibi Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif yapar ve kulüpler anlaşma sağlarsa, bu paranın 3 milyon Euro'su Estoril'in kasasını girecek.

        Bu sezon özellikle ligin ikinci devresinde büyük bir çıkış yakalayan Miguel Crespo 26 resmi maçta forma giydi. Takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu mücadeleci yapısıyla tribünlerin sevgilisi haline geldi.

        Portekiz'de Feirense altyapısında yetişen Miguel Crespo ardından Neves FC, Merelinense ve Braga'nın B takımlarında forma giydi. 2019'da Estoril'e transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Crespo, Fenerbahçe'deki performansı sonrası Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.

        Yıldız futbolcunun 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Fenerbahçe'de can sıkacak iddia! Miguel Crespo'nun anlaşmasındaki madde ortaya çıktı
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