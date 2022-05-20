Fenerbahçe'de can sıkacak iddia! Miguel Crespo'nun anlaşmasındaki madde ortaya çıktı

Bugün Portekiz'den Miguel Crespo ile ilgili önemli bir haber geldi. O Jogo gazetesi, genç yıldızın transferi konusunda yaşanan gelişmelerin sadece Fenerbahçe değil Estoril kulübü tarafından da çok yakından takip edildiğini duyurdu.
Bunun nedeni ise Portekizli futbolcunun transferi sırasında Fenerbahçe ve Estoril arasında yapılan anlaşma… O Jogo'nun iddiasına göre Estoril kulübü, Crespo'nun bir sonraki satışından yüzde 20 paya sahip.
Bu durumda Atletico Madrid iddia edildiği gibi Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif yapar ve kulüpler anlaşma sağlarsa, bu paranın 3 milyon Euro'su Estoril'in kasasını girecek.