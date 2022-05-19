Herkes Kerem Aktürkoğlu'nu beklerken İtalyan devi Yunus Akgün için devrede! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar





Lazio'nun şu anda Galatasaray'da yaşanan seçim süreci nedeniyle beklemeye geçtiği ve 11 Haziran sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi. Sportif direktör Igli Tare'nin Yunus Akgün konusunda çok ısrarlı olduğu ve seçim sonrası bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Aslında Lazio'nun genç yıldıza olan ilgisi 2019 yılında başlamıştı. O dönem İtalyan kulübünün bazı yöneticileri İstanbul'a gelerek Galatasaray'la pazarlıklar yapmış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.