Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Alexander Sörloth savaşı kızıştı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Alexander Sörloth savaşı iyice kızıştı. Gelen son bilgilere göre iki tarafın da yetkilileri Norveçli golcünün bonservisini elinde tutan Bundesliga ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.
Leipzig Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki savaştan en karlı çıkacak kulüp olacak. Zira Leipzig Fenerbahçe ile Beşiktaş son teklifinde en yüksek bonservisi ödemeyi taahhüd kulübün teklifinin aynısını sözleşme gereği Trabzonspor'a teklif edecek.
Bordo-Mavili yönetim bu parayı vermeyi kabul ederse Sörloth yeniden Trabzon'a dönecek. Aksi halde Norveçli yıldız, önümüzdeki Fenerbahçe ya da Beşiktaş'tan birisini formasını giyecek.