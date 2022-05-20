Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu derinden sarsacak ifadeler! "Kim gelirse gelsin hokkabaz yapar gönderirler" Yeni TFF başkanı...
Erman Toroğlu yine Türk futbolunu derinden sarsacak ifadelere imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu sezon yaşanan hakem krizleri ve istifaların yarattığı kriz devam ederken usta yorumcu Erman Toroğlu, Haziran'da yapılacak olan TFF'deki başkanlık seçimine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Usta yorumcu Sabah Gazetesi'nde "Hokkabaz olur" başlığıyla kaleme aldığı yazısında "16-17 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi var. Şu anda kimin olacağı belli değil. Kim gelirse gelsin eğer bazı şeyleri temelden halledemezse geleni hokkabaz yapar gönderirler." ifadelerine yer verdi. İşte o yazı...
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu sezon yaşanan hakem krizleri ve istifaların yarattığı kriz devam ederken usta yorumcu Erman Toroğlu, Haziran'da yapılacak olan TFF'deki başkanlık seçimine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.
Usta yorumcu Sabah Gazetesi'nde "Hokkabaz olur" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, "Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün. Çünküüü… Sağa sola çiçekler atan ve hiç konuşmadan eylem yaparak öyle işler çevirenler var ki... Bu tehlike yıllardır Türk futbolunun içinde kendini öne atmadan geziyor. Bakınız yalnız Merkez Hakem Kurulu değil… Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve genel sekreter eğer belli bir disipline alınmaz ise altını çizerek söylüyorum gelen Federasyon Başkanını maymuna çevirip gönderirler. " ifadelerini kullandı.
"HOKKABAZ YAPAR GÖNDERİRLER"
"16-17 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi var. Şu anda kimin olacağı belli değil. Kim gelirse gelsin eğer bazı şeyleri temelden halledemezse geleni hokkabaz yapar gönderirler.