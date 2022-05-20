Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Anadolu Efes Olympiakos'u son saniyede yıktı! Finale çıktı

    Anadolu Efes EuroLeague yarı finalinde büyük çekişmeye sahne olan maçta Olympiakos'u Micic'in son saniye üçlüğü ile yendi. Finalde Real Madrid'le eşleşti.

    Son nefeste finalde

    Anadolu Efes, THY EuroLeague'de finale abone...

    Lacivert-Beyazlılar, Belgrad'daki Final Four'un ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup etti ve finale yükseldi. Efes finalde Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile eşleşti.

    Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta ilk yarı 43-42 Yunan ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

    FİNAL YARIN 20.00'DE
    Efes son 10 dakikaya 66-63 üstün girerken, maçta son anlar adeta nefes kesti. Efes hücumu ile 74-74 girilen son hücumda Micic son saniye üçlüğü ile maçın sonucunu tayin etti: 74-77.

    Anadolu Efes'te Larkin tam 21 sayı kaydetti. Efes, şampiyonluk için Real Madrid ile yarın saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Spor Anadolu Efes Olympiakos'u son saniyede yıktı! Finale çıktı
        SON DAKİKA