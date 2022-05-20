Anadolu Efes Olympiakos'u son saniyede yıktı! Finale çıktı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de finale abone...

Lacivert-Beyazlılar, Belgrad'daki Final Four'un ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup etti ve finale yükseldi. Efes finalde Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile eşleşti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta ilk yarı 43-42 Yunan ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

FİNAL YARIN 20.00'DE

Efes son 10 dakikaya 66-63 üstün girerken, maçta son anlar adeta nefes kesti. Efes hücumu ile 74-74 girilen son hücumda Micic son saniye üçlüğü ile maçın sonucunu tayin etti: 74-77.

Anadolu Efes'te Larkin tam 21 sayı kaydetti. Efes, şampiyonluk için Real Madrid ile yarın saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.