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    • Spor
    • 19.05.2022 17:48
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    • 19.05.2022 17:58
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    Euroleague Final Four heyecanı! Olympiakos - Anadolu Efes maçı I Olympiakos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Olympiakos Anadolu Efes maçı ile Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı finalinde heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Anadolu Efes bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - Real Madrid maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Peki Olympiacos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

    Olympiakos - Anadolu Efes maçı

    Avrupa arenasındaki 766. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 765 karşılaşmada 436 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 57,0) aldı.

    2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 518. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 517 karşılaşmada 279 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,0) elde etti.

    Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 48 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 23 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 44 karşılaşmada Anadolu Efes 22 galibiyet ve 22 mağlubiyet elde etti.

    MAÇ HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı final maçında 19 Mayıs 2022, Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşıyor.
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Euroleague Final Four heyecanı! Olympiakos - Anadolu Efes maçı I Olympiakos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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