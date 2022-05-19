Euroleague Final Four heyecanı! Olympiakos - Anadolu Efes maçı I Olympiakos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa arenasındaki 766. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 765 karşılaşmada 436 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 57,0) aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 518. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 517 karşılaşmada 279 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,0) elde etti.
Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 48 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 23 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 44 karşılaşmada Anadolu Efes 22 galibiyet ve 22 mağlubiyet elde etti.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı final maçında 19 Mayıs 2022, Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşıyor.