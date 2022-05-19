Euroleague Final Four heyecanı! Olympiakos - Anadolu Efes maçı I Olympiakos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 48 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 23 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 44 karşılaşmada Anadolu Efes 22 galibiyet ve 22 mağlubiyet elde etti.