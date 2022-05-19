Fenerbahçe'nin günlerdir beklediği haber sonunda geldi! Jorge Jesus Kanarya'ya evet dedi





YAŞAYACAĞI YERİ GEZECEK

Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan O Jogo'nun haberine göre Jorge Jesus, adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Portekizli hocanın Salı günü video konferans yöntemiyle görüştüğü ve Jesus'un ailesiyle beraber İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi. Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi beklenen tecrübeli teknik adamın hem kulübü ve tesisleri gezeceği hem de ailesiyle beraber yaşayacağı yer hakkında bilgi edineceği belirlendi. Yapılacak son zirvede aradaki ufak ekonomik pürüzlerin de ortadan kaldırılması ve Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.