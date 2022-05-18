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    • Spor
    • 18.05.2022 21:29
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    • 18.05.2022 21:29
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    Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi final maçı Frankfurt - Rangers maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! (TV8,5 frekans 2022)

    Avrupa Ligi final maçı için geri sayım sona erdi. İspanya'nın Sevilla kentinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak Eintracht Frankfurt - Rangers finalini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Maçı sıkı takip edecekler maçın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi final maçı Frankfurt - Rangers maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşı karşıya gelecek. Bu gece şampiyon olan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak ve kura çekimine seri başı olarak girecek. İşte Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi final maçı Frankfurt - Rangers maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

    Stat: Ramon Sanchez-Pizjuan

    Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

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    Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

    Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Wright, Kamara, Aribo

        Eski Beşiktaşlı McGregor kalede

        2012-13 sezonunda Beşiktaş kalesini koruyan ve şu an 40 yaşında olan Allan McGregor, bu geceki finalde Rangers'la sahaya çıkacak. McGregor, efsanelerinden biri olduğu İskoç devinde toplamda 13, üst üste ise 4. sezonunu geçiriyor.

        Frankfurt finale nasıl geldi?

        UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda turnuvaya başlayan Eintracht Frankfurt, 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 Turu'nda İspanyol Real Betis ile karşılaşan Alman ekibi, deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atladı. Çeyrek finalde bir başka İspanyol Barcelona ile eşleşen Frankfurt, rakibini 1-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İngiliz West Ham ile kozlarını paylaşan Frankfurt, finale yükselmeyi başardı.

        Rangers finale nasıl geldi?

        2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Malmö'ye elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Rangers, play-off turunda Alashkert'i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grubunu Lyon'un ardından 2. bitiren İskoç ekibi, Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund'la karşılaştı. Almanya'dan 4-2'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-mavililer, rövanşta da 2-2 berabere kalarak tur biletini aldı. Son 16 Turu'nda Kızılyıldız'a karşı ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Rangers, rövanşı 2-1 kaybetse de bir üst tura yükselmeyi başardı. Çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 kaybeden Rangers, ikinci karşılaşmada uzatmalar sonucu sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Bu turda Alman Leipzig ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda kaybeden İskoç ekibi, tur biletini 3-1'lik sonuçla yine sahasında almayı başardı.

        2. kez final heyecanı yaşayacaklar

        Alman ekibi Eintracht Frankfurt, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1979-1980 finalinde Borussia Mönchengladbach'ı geçerek kupaya uzanmıştı. İskoç temsilcisi Rangers ise 2007-2008'deki finalde Zenit'e 2-0 mağlup olarak sahadan boynu bükük ayrıldı.

        TV8,5 frekans bilgileri: TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        D-SMART: Kanal 47

        KABLO TV: Kanal

        TIVIBU: Kanal 56

        TV 8.5 nasıl eklenir?

        Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir. Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.
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        Haberler Spor Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi final maçı Frankfurt - Rangers maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! (TV8,5 frekans 2022)
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