Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi final maçı Frankfurt - Rangers maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! (TV8,5 frekans 2022)

UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşı karşıya gelecek. Bu gece şampiyon olan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak ve kura çekimine seri başı olarak girecek. İşte Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi final maçı Frankfurt - Rangers maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ramon Sanchez-Pizjuan
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Wright, Kamara, Aribo