Frankfurt - Rangers CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi final maçı Frankfurt - Rangers maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! (TV8,5 frekans 2022)

Eski Beşiktaşlı McGregor kalede

2012-13 sezonunda Beşiktaş kalesini koruyan ve şu an 40 yaşında olan Allan McGregor, bu geceki finalde Rangers'la sahaya çıkacak. McGregor, efsanelerinden biri olduğu İskoç devinde toplamda 13, üst üste ise 4. sezonunu geçiriyor.

Frankfurt finale nasıl geldi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda turnuvaya başlayan Eintracht Frankfurt, 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 Turu'nda İspanyol Real Betis ile karşılaşan Alman ekibi, deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atladı. Çeyrek finalde bir başka İspanyol Barcelona ile eşleşen Frankfurt, rakibini 1-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İngiliz West Ham ile kozlarını paylaşan Frankfurt, finale yükselmeyi başardı.