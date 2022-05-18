Özel haber... Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil'in gözü yeni teknik direktörde

Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil, Sarı-Lacivertli gelecek sezonun planlamasında yer almamasına rağmen takımda kalma konusundaki kararlı duruşunu sürdürüyor. Mesut'un bu tutumunda kulüpte teknik adam değişikliğine gidilecek olmasının yattığı konuşuluyor.
Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği devam ediyor… Sarı-Lacivertliler'in Konyaspor'u 20 Mart'ta sahasında 2-1 yendiği maçın devre arasında oyundan alındığı için 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut, 50 günü aşkın süredir çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.
MESUT ÖZİL DEVAM ETMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'de hem yetersiz bulunan performansı hem de yüksek maaşı sebebiyle gelecek sezonun planlamasında yönetim tarafından yer verilmeyen ve ayrılık için formül aranan Mesut Özil ise Sarı-Lacivertli kulüpte yoluna devam etmek istiyor.