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    • Spor
    • 18.05.2022 21:27
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    • 18.05.2022 21:40
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    Özel haber... Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil'in gözü yeni teknik direktörde

    Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve bir süredir takımda yer bulamayan yıldız oyuncu Mesut Özil'in takımdaki geleceği yeni teknik direktörle netleşecek. Mesut’un takımda kalmak isteyen kararlı tutumunda kulüpte teknik adam değişikliğine gidilecek olmasının yattığı konuşuluyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Mesut Özil’in gözü yeni teknik direktörde

    Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil, Sarı-Lacivertli gelecek sezonun planlamasında yer almamasına rağmen takımda kalma konusundaki kararlı duruşunu sürdürüyor. Mesut'un bu tutumunda kulüpte teknik adam değişikliğine gidilecek olmasının yattığı konuşuluyor.

    Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği devam ediyor… Sarı-Lacivertliler'in Konyaspor'u 20 Mart'ta sahasında 2-1 yendiği maçın devre arasında oyundan alındığı için 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut, 50 günü aşkın süredir çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

    MESUT ÖZİL DEVAM ETMEK İSTİYOR
    Fenerbahçe'de hem yetersiz bulunan performansı hem de yüksek maaşı sebebiyle gelecek sezonun planlamasında yönetim tarafından yer verilmeyen ve ayrılık için formül aranan Mesut Özil ise Sarı-Lacivertli kulüpte yoluna devam etmek istiyor.

        Kendisine ABD ve Katar gibi ülkelerden gelen teklifleri reddeden ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini menajeri aracılığıyla her fırsatta ifade eden Mesut'un kulüpte sezon sonunda yaşanacak teknik direktör değişimini umutla beklediği öğrenildi.

        İsmail Kartal'ın raporu ile kadro dışı bırakılan Mesut'un Kartal'ın yerine göreve gelmesi muhtemel teknik direktörün kendisini takımda isteme ihtimalini göz önüne alarak Fenerbahçe'de kalmayı umut ettiği konuşuluyor.

        BOŞA ÇIKARSA TEKLİFLERE BAKACAK
        Takımda kalma umudunu yeni teknik direktöre bağlayan Mesut'un yeni hocanın kendisi ile ilgili kararı netleşmeden ayrılıkla ilgili bir adım atmayacağı belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncunun bu ihtimalin boşa çıkması halinde ise kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.
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            Haberler Spor Özel haber... Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil'in gözü yeni teknik direktörde
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