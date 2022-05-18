Özel haber... Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil'in gözü yeni teknik direktörde

BOŞA ÇIKARSA TEKLİFLERE BAKACAK

Takımda kalma umudunu yeni teknik direktöre bağlayan Mesut'un yeni hocanın kendisi ile ilgili kararı netleşmeden ayrılıkla ilgili bir adım atmayacağı belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncunun bu ihtimalin boşa çıkması halinde ise kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.