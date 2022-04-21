Özel Haber I Mesut Özil'in menajerinden flaş hamle! Fenerbahçe yönetimine o maddeyi hatırlatıldı

Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in adı ABD'nin Los Angeles takımı ile anılırken yıldız futbolcu her fırsatta Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini dile getiriyor. Mesut, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlarla da kulüple bağlarını devam ettirdiğini gösteriyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Mesut, bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de sahada yer aldı. Bu maçlarda 9 gol atarken, 2 de asist yaptı. 11 gole direkt olarak katkı sağladı.