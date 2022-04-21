Özel Haber I Mesut Özil'in menajerinden flaş hamle! Fenerbahçe yönetimine o maddeyi hatırlatıldı

Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor... Teknik direktör İsmail Kartal'a Konyaspor maçının devre arasında vermiş olduğu sert tepki sonrası yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılan ve bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mesut'un mevcut durumunu konuşmak için menajeri Erkut Söğüt dün Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturmuştu.
Başkan Ali Koç'un yer almadığı yapılan görüşme sonrası, "Mesut'un durumunu konuşmak için uygun ortam yoktu. İlerleyen günlerde bu konuyu daha detaylı değerlendireceğiz" diyen Erkut Söğüt'ün toplantıda Fenerbahçeli yöneticilere sürpriz bir hatırlatmada bulunduğu da ortaya çıktı.
Daha önce Mesut Özil'in sözleşmesinde "Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir" maddesi bulunduğunu ancak Mesut'un bu maddeyi devreye sokmak istemediğini ve yönetimden af beklediğini söyleyen Söğüt'ün dünkü toplantıda bu maddeyi yöneticilere hatırlattığı öğrenildi.