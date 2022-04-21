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    • Spor
    • 21.04.2022 16:17
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    • 21.04.2022 16:31
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    Özel Haber I Mesut Özil'in menajerinden flaş hamle! Fenerbahçe yönetimine o maddeyi hatırlatıldı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de 24 Mart'ta teknik heyetin raporu kararı sonrasına kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri dün Sarı-Lacivertli yönetimle masaya oturmuş ve yıldız futbolcunun durumunu konuşmuştu. Başkan Ali Koç'un bulunmadığı toplantı sonrası, "Mesut'un durumunu konuşmak için uygun ortam yoktu" diyen Söğüt'ün yönetime bu görüşmede sürpriz bir hatırlatmada bulunduğu ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Mesut Özil’in menajerinden flaş hamle

    Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor... Teknik direktör İsmail Kartal'a Konyaspor maçının devre arasında vermiş olduğu sert tepki sonrası yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılan ve bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mesut'un mevcut durumunu konuşmak için menajeri Erkut Söğüt dün Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturmuştu.

    Başkan Ali Koç'un yer almadığı yapılan görüşme sonrası, "Mesut'un durumunu konuşmak için uygun ortam yoktu. İlerleyen günlerde bu konuyu daha detaylı değerlendireceğiz" diyen Erkut Söğüt'ün toplantıda Fenerbahçeli yöneticilere sürpriz bir hatırlatmada bulunduğu da ortaya çıktı.

    Daha önce Mesut Özil'in sözleşmesinde "Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir" maddesi bulunduğunu ancak Mesut'un bu maddeyi devreye sokmak istemediğini ve yönetimden af beklediğini söyleyen Söğüt'ün dünkü toplantıda bu maddeyi yöneticilere hatırlattığı öğrenildi.

        Mesut'un sözleşmesindeki maddeye rağmen alınan karara saygı duyduğunu aktaran Erkut Söğüt, yöneticilerden de aynı hassasiyeti beklediklerini ve Mesut ile ilgili kararın gözden geçirilmesini bu toplantıda ifade etti. Fenerbahçe yönetiminin ise Mesut Özil ile ilgili verilen ve verilecek olan tüm kararların başkan Ali Koç tarafından alındığını Söğüt'e aktardı. Bunun üzerine taraflar, başkan Ali Koç'un da yer alacağı yeni bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

        Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in adı ABD'nin Los Angeles takımı ile anılırken yıldız futbolcu her fırsatta Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini dile getiriyor. Mesut, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlarla da kulüple bağlarını devam ettirdiğini gösteriyor.

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Mesut, bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de sahada yer aldı. Bu maçlarda 9 gol atarken, 2 de asist yaptı. 11 gole direkt olarak katkı sağladı.
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        Haberler Spor Özel Haber I Mesut Özil'in menajerinden flaş hamle! Fenerbahçe yönetimine o maddeyi hatırlatıldı
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