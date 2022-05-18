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    • 18.05.2022 18:37
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    • 18.05.2022 18:49
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    Son dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu finalde

    Son dakika haberi... Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi. Çakıroğlu finalde, Kolombiyalı Valencia Victoria Lorena ile karşılaşacak.

    Buse Naz Çakıroğlu finalde

    Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.

    Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda yarı final maçına çıktı.

    İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam, çeyrek finalde de Filipinli Aira Cordero Villegas'ı eleyen Buse Naz, yarı finalde İspanyol Fernandez ile karşılaştı.

    Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta 4-1 önde olmasına rağmen hakemin verdiği ceza puanı nedeniyle 1-0 kaybetti. İkinci rauntta rakibinin uzağında kalan ve isabetli yumruklar vuran 25 yaşındaki milli boksör, bu bölümü net bir şekilde 5-0 aldı.

        Seyirci desteğiyle iyi performansını sürdüren Buse Naz, üçüncü raundu 5-0, maçı da 4-0 kazandı.

        Buse Naz, 48 kiloda finale çıkan Ayşe Çağırır'dan sonra bu şampiyonada adını finale yazdıran ikinci milli boksör oldu.

        Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.
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