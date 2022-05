Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dostluk yemeğinde yer aldı

ÇILGIN FATURA: 433 MİLYON LİRA

G.Saray'da feghouli dönemi neredeyse yarım milyar liralık bir fatura ile sona eriyor 2017-2018 sezonu başında West Ham'dan 4 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer edilen Cezayirli futbolcuya her yıl 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret ve yaklaşık 1.5 milyon Euro bonus ödendi. Her sezon için forma giydiği 10'uncu ve 20'inci maçta 75'er bin Euro ekstra bonus kazanan Feghouli, bu madde ile de her yıl 150 bin Euro kazandı. 5 sene boyunca bu rakam 750 bin Euro'ya ulaştı. Sözleşmesinde takımının Şampiyonlar Ligi grup aşaması bonusu olarak 380 bin Euro alan Feghouli'nin 5 sezon için maliyeti 26 milyon 130 bin Euro yani 433 milyon TL gibi çılgın bir rakama ulaştı.

Emre AKDENİZ