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    Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dostluk yemeğinde yer aldı

    Beşiktaş’ın Cezayirli yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen dostluk yemeğinde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ghezzal Külliye’de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun Külliye'de dostluk yemeğine katıldı. Düzenlenen yemekte Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal da yer aldı. Ghezzal katıldığı yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ghezzal arasındaki samimi görüntüler dikkatlerden kaçmadı.



    MACARİSTAN'DAN TOKMAC İDDİASI
    Macaristan medyasına göre Beşiktaş, Ferencvaros'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen'i gündemine aldı. 10 numara pozisyonunda da oynayan 28 yaşındaki oyuncunun Macaristan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Tokmac, bu sezon Ferencvaros'ta toplam 43 maça çıkarken 12 gol atıp 10 da asist yaptı. Kariyerinde 4 Macaristan Ligi şampiyonluğu bulunan Nguen, 1 Norveç Ligi şampiyonluğu ve 1 Macaristan Kupası şampiyonluğu da elde etti.



    AHMET NUR ÇEBİ YENİDEN ADAY
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah- Beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu. Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.



        GÖKHAN TÖRE SAMSUNSPOR'A
        Gelecek sezon Süper Lig hedefiyle iddia bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek Gökhan Töre ile her konuda anlaştı. Samsunspor yönetimi, Gökhan Töre'nin menajeriyle 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Beşiktaş'ta 327 dakika süre aldı.



        BAŞKALARI DA İSTEMİYOR!
        Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimlerin yeni sezonda takım bulması zor görünüyor... Uzun süredir futboldan uzak olan Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljaic'e hiçbir teklifin ulaşmadığı öğrenildi. 3 oyuncunun menajerinin bazı kulüplere oyuncularına sundukları ancak olumsuz yanıt aldıkları belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın transfer ettiğinde çok şeyler beklediği Ljajic İtalya'ya dönmek istese de Seria A'dan hiçbir takımın ona yaklaşmadığı öğrenildi. 34 yaşındaki Jeremain Lens 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş ancak sonrasında hiçbir katkı sağlayamamıştı. Ülkemizde Sivasspor forması da giyen Douglas da uzun süredir kadro dışında bulunuyor. Adem Ljaic de arkadaşları gibi bu sezon hiç forma giymedi. Kartal onun için 6.5 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.



        ÖZBEK VE ÖZTÜRK BİRLEŞİYOR
        Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Özbek'in başkan adaylığı için bugün yapılacak olan açıklamanın ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına Metin Öztürk'ün de yer alacağı yönetim kurulu listesi verilecek. Özbek'in listesine giren Öztürk konuyla ilgili olarak ise, "Galatasaray'ı büyütmek için birleşiyoruz" dedi.



            ÇILGIN FATURA: 433 MİLYON LİRA
            G.Saray'da feghouli dönemi neredeyse yarım milyar liralık bir fatura ile sona eriyor 2017-2018 sezonu başında West Ham'dan 4 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer edilen Cezayirli futbolcuya her yıl 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret ve yaklaşık 1.5 milyon Euro bonus ödendi. Her sezon için forma giydiği 10'uncu ve 20'inci maçta 75'er bin Euro ekstra bonus kazanan Feghouli, bu madde ile de her yıl 150 bin Euro kazandı. 5 sene boyunca bu rakam 750 bin Euro'ya ulaştı. Sözleşmesinde takımının Şampiyonlar Ligi grup aşaması bonusu olarak 380 bin Euro alan Feghouli'nin 5 sezon için maliyeti 26 milyon 130 bin Euro yani 433 milyon TL gibi çılgın bir rakama ulaştı.
            Emre AKDENİZ



            ŞIRNAK'TA BÜYÜK ŞÖLEN
            Gençlİk ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cudi Cup tenis turnuvasının açılış törenine katıldı. 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile Şırnak'ta start alan organizasyon Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan toplam 44'ü erkek 37'si kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Açılış töreninde spora dair yatırımların süreceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu güzel imkanları tıpkı bugüne kadar birlikte inşa ettiğimiz ve geliştirdiğimiz gibi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



            FIRTINA'NIN MUHTEŞEM 3'LÜSÜ
            Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme 12, Djaniny Semedo 10, Abdülkadir Ömür ise 7 golle en golcü dönemlerini yaşadı. Ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020- 2021 sezonunda 34 maçta 7 gol atan Nwakaeme, bu sezon 29 maçta 12 gole ulaştı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde 30 lig maçında 8 gol atan Djaniny, bu sezon ise 29 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı. 2017- 2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden Abdülkadir Ömür, 2019-2020 sezonunda 14 maçta 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç yıldız, bu sezon 33 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.



                EREN İÇİN 3 MİLYON+TAKAS
                Fenerbahçe, genç sol bek Eren Elmalı için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Eren için istenen bonservis bedelini yüksek bulanan sarı lacivertli yönetim genç futbolcu için 3 milyon Euro + takas teklifinde bulundu. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den daha önce 6 milyon Euro bonservis ücreti talep etmişti. Genç sol bekin güncel piyasa değeri ise 1,8 milyon Euro civarında. Kasımpaşa'nın bu sezon gösterdiği performansla Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak belirleyerek çıtayı yüksek tutmaya çalıştığı iddia ediliyor.



                BERİSHA VE VALENCİA SATIŞ LİSTESİNDE
                Fenerbahçe'de transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek oyuncular için de ciddi bir mesai harcanıyor. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Mergim Berisha, takımdan gönderilecek oyuncuların başlarında geliyor. Ancak yönetimden bir sürpriz karar daha çıktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar belirlenen bonservis bedelini ödemeyi kabul edecek bir kulübün çıkması durumunda Enner Valencia'yı da satma kararı aldı. Ekvadorlu kanat forvet sezona harika bir başlangıç yapmış olmasına rağmen ilerleyen dönemde istenilen seviyenin altında kalmıştı.



                ÖNCE İMZA SONRA TATİL
                Fenerbahçe'de yaz transfer sezonuyla birlikte gelecek ve gidecek oyuncular kadar, takımda sözleşmesi yenilecek isimlerle ilgili gelişmeler de merakla bekleniyor. Yönetim en son Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan'ın kontratlarını uzatmıştı. Serdar Aziz ile kesin olarak anlaşma sağlandığı, tecrübeli stoperin sezonun bitimiyle birlikte imzayı atıp tatile öyle çıkacağı bildirildi. Serdar Aziz ile imzalanacak sözleşmenin 3 yıllık ya da 2+1 yıllık olacağı da gelen haberler arasında.



                    BURSA FENER'İ YENDİ SERİDE DURUMU EŞİTLEDİ
                    ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Frutti Extra Bursaspor sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-77 mağlup etti. Seride durumu 1-1'e getirdi. Bursaspor'da Onur Alp Bitim 22 sayıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak olan 3. maçta kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.



                    ATİLLA VE TOLGA GÖKOVA TÜRKİYE REKORU KIRDI
                    Yelken sporunun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Atilla ve Tolga Gökova kardeşler Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye tur rekorunu kırdılar. Motorsuz ve sadece rüzgar gücü ile Hopa'dan İskenderun'a ulaşan Gökova kardeşler, daha önce 16 günde gerçekleştirilmiş olan Türkiye Turu Rekoru'nu da 13 gün, 15 saatle ellerine geçirdiler.



                    İŞ BANKASI VE TMOK'DEN GÜÇ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
                    TÜRKIYE İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğine gitti. Banka, 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza yol arkadaşlığı yapmak üzere Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu. iş birliğiyle; gençlere olimpiyat yolunda daha fazla imkân sağlanmasını hedefleniyor.

                    U17 MİLLİ TAKIMIMIZ İSPANYA'YA BOYUN EĞDİ
                    17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. İspanya, 41. dakikada Dani Rodriguez ve 53. dakikada Iker Bravo'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Gruptaki diğer mücadelede ise Belçika ile Sırbistan, 1-1 berabere kaldı. Milliler, gruptaki ikinci maçında 20 Mayıs Cuma günü Sırbistan ile karşılaşacak.

                    FRANKFURT VE RANGERS KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
                    UEFA Avrupa Ligi final maçında bugün Eintracht Frankfurt ile Glagow Rangers kupayı kazanmak için mücadele edecek. İspanya'nın Sevilla kentindekİ Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak mücadelede Sloven hakem Slatko Vincic düdük çalacak. TV8,5 ve Exxen dijital platformundan naklen yayınlanacak zorlu karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

                    SERKAN ASAN AMELİYAT OLUYOR
                    Trabzonspor'da Altay maçında sakatlanan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildi. Genç oyuncunun bugün ameliyat olması bekleniyor.

                    KAPTAN MESUT ÖZİL MEKSİKA YOLCUSU
                    Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdan ayrılıp Meksika ekibi Necaxa takımının yolunu tutacağı bildirildi. Mesut Özil'in Necaxa'nın hissedarlarından olduğu da iddia ediliyor.

                    NAZIM'A YAKIN TAKİP
                    Çapraz bağlarında kısmı zedelenme tespit edilen Nazım Sangare'nin durumu yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncu, duruma göre ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

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                    Karadeniz turunun faturası Murat Ongun’a yansıdı
                    Haberler Spor Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dostluk yemeğinde yer aldı
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