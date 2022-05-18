Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dostluk yemeğinde yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun Külliye'de dostluk yemeğine katıldı. Düzenlenen yemekte Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal da yer aldı. Ghezzal katıldığı yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ghezzal arasındaki samimi görüntüler dikkatlerden kaçmadı.
MACARİSTAN'DAN TOKMAC İDDİASI
Macaristan medyasına göre Beşiktaş, Ferencvaros'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen'i gündemine aldı. 10 numara pozisyonunda da oynayan 28 yaşındaki oyuncunun Macaristan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Tokmac, bu sezon Ferencvaros'ta toplam 43 maça çıkarken 12 gol atıp 10 da asist yaptı. Kariyerinde 4 Macaristan Ligi şampiyonluğu bulunan Nguen, 1 Norveç Ligi şampiyonluğu ve 1 Macaristan Kupası şampiyonluğu da elde etti.
AHMET NUR ÇEBİ YENİDEN ADAY
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah- Beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu. Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.