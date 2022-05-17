Galatasaray ligdeki son iç saha maçında Adana Demir'i mağlup etti





KONUŞMAK ZORUNDA!

G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var... Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız... Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var" dedi. İspanyol çalıştırıcı, "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum... Galatasaray'da çalışamasam bile, G.Saray taraftarı olacağım" diye konuştu.