Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray ligdeki son iç saha maçında Adana Demir'i mağlup etti

    Galatasaray Adana Demirspor kaşısında 9. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle geriye düşenmesine rağmen Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle Adana Demirspor’u devirdi.

    Aslan’dan demir yumruk

    G.Saray Adana Demirspor'u evinde 3-2'lik sonuçla mağlup etti. 9. dakikada Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün takımını öne geçiren golü kaydetti. 11'de Balotelli'nin şutu direkten oyun alanına döndü. 28'de Berkan'ın şutu ceza sahası içindeki Samet'ten geri geldi. Hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



    BALOTELLİ'NİN ŞUTU AZ FARKLA
    Penaltıyı Gomis gole çevirdi. 50'de Yunus Akgün'ün şutu savunmadan sekip Balotelli'nin önünde kaldı. İtalyan yıldızın kesme vuruşu direğin yanından auta çıktı.



    GOLÜN ASİSTİ BABEL'DEN
    55'te Babel'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Kerem, Muric'in de hatasıyla topu ağlara göndermiş oldu. 60'ta Halil'in şutunu Muric mükemmel çeldi.



        GOMİS'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
        63'te Kerim'in asistinde Gomis sahne aldı: 3-1. 67'de Balotelli muhteşem bir frikik golü attı: 2-3... 74'te Gomis'in attığı gol, VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. G.Saray'ın Fransız yıldızı Gomis, Adana Demirspor filelerini havalandırarak bu sezon 9. golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu, 9 golün 5'ini penaltıdan attı.



        KONUŞMAK ZORUNDA!
        G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var... Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız... Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var" dedi. İspanyol çalıştırıcı, "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum... Galatasaray'da çalışamasam bile, G.Saray taraftarı olacağım" diye konuştu.



        3 YIL SONRA FRİKİKTEN AVLANDI!
        Balotelli, 2019 yılından (Trezeguet; Kasımpaşa formasıyla) bu yana ligde Fernando Muslera'ya frikik golü atan ilk oyuncu olmayı başardı.



            3.5 GOL ORTALAMASI İLE GÜLÜYOR
            Adana Demirspor'u konuk ettiği son 8 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 28 gol attı. Sarı- Kırmızılılar, ortalama 3.5 gole ulaştı.



            KEREM BİR İLKİ BAŞARDI
            G.Saray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 2016/17'den (10; Yasin Öztekin & Eren Derdiyok) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yerli oyuncu oldu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Marmara Denizi’nde hayat var
            Haberler Spor Galatasaray ligdeki son iç saha maçında Adana Demir'i mağlup etti
                SON DAKİKA