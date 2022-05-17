Galatasaray ligdeki son iç saha maçında Adana Demir'i mağlup etti

G.Saray Adana Demirspor'u evinde 3-2'lik sonuçla mağlup etti. 9. dakikada Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün takımını öne geçiren golü kaydetti. 11'de Balotelli'nin şutu direkten oyun alanına döndü. 28'de Berkan'ın şutu ceza sahası içindeki Samet'ten geri geldi. Hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
BALOTELLİ'NİN ŞUTU AZ FARKLA
Penaltıyı Gomis gole çevirdi. 50'de Yunus Akgün'ün şutu savunmadan sekip Balotelli'nin önünde kaldı. İtalyan yıldızın kesme vuruşu direğin yanından auta çıktı.