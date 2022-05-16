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    • Spor
    • 16.05.2022 18:58
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    • 16.05.2022 19:10
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    PSG'de LGBT forması krizi! Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye LGBT formasını çıkarıp attı

    Avrupa'daki LGBT sevdası futbolda da patlak verdi. PSG'nin Müslüman oyuncusu Idrissa Gana Gueye, LGBT temalı formayı giymek istemediği için Montpellier maçına çıkmadı. PSG'nin teknik direktörü Pochettino ise oyuncusunu koruyarak, "Gana Gueye kişisel nedenlerinden dolayı forma giyemedi. Kendi kararına saygı duyuyorum." dedi.

    PSG’de LGBT forması krizi!

    Fransa'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. PSG'nin yıldız orta sahası Idrissa Gana Gueye, Cumartesi günü oynanan Montpellier maçına, LGBT formasıyla oynamak istemediği için çıkmadı.

    SAPKINLIĞA SERT TEPKİ

    Yıldız oyuncu Gueye, takımla birlikte stadyuma kadar geldi fakat maça çıkmadı. Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Pochettino ise oyuncusuna sahip çıktı. Gueye'nin kişisel nedenlerden ötürü takımdan ayrı kaldığını söyledi.

    FRANSA'DA KRİZ

    Gueye'nin yokluğu, LGBT topluluğunun sembolü olan gökkuşağı bayrağını takmayı reddettiği için maçı kaçırıp kaçırmadığına dair soruları gündeme getirdi.

        Geçen hafta sonu Ligue 1'in tüm maçlarında, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için bir girişimin parçası olarak, oyuncuların forma numaralarında ve kaptanların kol bantlarında bayrak vardı.

        KADROYA ALINMADI İDDİASI

        Fransız medyasında yer alan habere göre; orta saha oyuncusu Gueye, takımıyla birlikte maça seyahat etti ancak kadroda yer almadı.

        Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Pochettino, oyuncunun kişisel nedenlerle takımdan ayrı kalmak zorunda kaldığını açıkladı.
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        Haberler Spor PSG'de LGBT forması krizi! Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye LGBT formasını çıkarıp attı
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