PSG'de LGBT forması krizi! Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye LGBT formasını çıkarıp attı

Fransa'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. PSG'nin yıldız orta sahası Idrissa Gana Gueye, Cumartesi günü oynanan Montpellier maçına, LGBT formasıyla oynamak istemediği için çıkmadı.
SAPKINLIĞA SERT TEPKİ
Yıldız oyuncu Gueye, takımla birlikte stadyuma kadar geldi fakat maça çıkmadı. Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Pochettino ise oyuncusuna sahip çıktı. Gueye'nin kişisel nedenlerden ötürü takımdan ayrı kaldığını söyledi.
FRANSA'DA KRİZ
Gueye'nin yokluğu, LGBT topluluğunun sembolü olan gökkuşağı bayrağını takmayı reddettiği için maçı kaçırıp kaçırmadığına dair soruları gündeme getirdi.