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    • 17.05.2022 12:53
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    • 17.05.2022 12:53
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    Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal'ın gözü o isimde! Yönetim Tiago Çukur için harekete geçti

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de istediğini alamayan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kara Kartal’ın bu doğrultuda yurt dışında oynayan genç yeteneklerle temas kurduğu öğrenildi. Bu isimlerden biri de Watford U23 takımında forma giyen Tiago Çukur. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal’ın gözü o isimde!

    Bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarını kahreden Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız isimleri kadroya katması beklenen Siyah-Beyazlılar kadrosunu gençleştirmek için de hamleler yapacak.

    Kara Kartal'ın bu doğrultuda yurt dışında oynayan genç yeteneklerle temas kurduğu öğrenildi. Bu isimlerden biri de Watford U23 takımında forma giyen Tiago Çukur.

    19 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Ancak kulübünün 1 yıl daha opsiyon hakkı bulunuyor.

        Hollanda altyapısı olan Tiago Çukur, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giydikten sonra İngiltere'nin yolunu tuttu. Bu sezon 26 maçta forma giyen genç golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

        Tiago Çukur kariyerinde 55 maça çıkarken bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı. 2 de asiste imza attı.

        19 yaşındaki santrfor Türkiye U21 takımında da 5 kez forma giydi. 1.96 mt.'lik boyuyla hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken genç oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
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