Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal'ın gözü o isimde! Yönetim Tiago Çukur için harekete geçti

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarını kahreden Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız isimleri kadroya katması beklenen Siyah-Beyazlılar kadrosunu gençleştirmek için de hamleler yapacak.
Kara Kartal'ın bu doğrultuda yurt dışında oynayan genç yeteneklerle temas kurduğu öğrenildi. Bu isimlerden biri de Watford U23 takımında forma giyen Tiago Çukur.
19 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Ancak kulübünün 1 yıl daha opsiyon hakkı bulunuyor.