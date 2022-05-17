Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal'ın gözü o isimde! Yönetim Tiago Çukur için harekete geçti

Hollanda altyapısı olan Tiago Çukur, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giydikten sonra İngiltere'nin yolunu tuttu. Bu sezon 26 maçta forma giyen genç golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Tiago Çukur kariyerinde 55 maça çıkarken bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı. 2 de asiste imza attı.