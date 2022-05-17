Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklamalar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında çok flaş açıklamalar yaptı. İşte Elmas'ın sözleri: "Bugün ümit ediyorum Galatasaray Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'da yapılacak seçimde aday değildim"
KONUŞMA İÇİMİ ACITTI
"11 Haziran'da yapılacak seçimde de aday değilim. Metin Öztürk Bey, beni kayyum başkan olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını, hiç bilmediğini öğrendik. Sayın Mehmet Helvacı, maalesef çok içimi acıtan bir konuşma yaptı. Kendisinden Galatasaraylılık öğrenecek değilim. Olağan Genel Kurul ibra olmadıktan sonra Galatasaray'ı mahkeme kararıyla 2 sene daha yönetmeye devam ettiler."
UTANMADILAR!
"Divan Kurulu üyelerinin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedavaya aldık denilen Oğulcan'la krizin Galatasaray'a maddi manevi ciddi zararları oldu. Sonra çıkıp hiçbir şey olmamış gibi utanmadan o dönem Divan Kurulu'nda hadsiz iddialarda bulundular ve ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağım. Umarım bir gün, Galatasaray başkanlık makamına zarar vermek için, Galatasaray'da erken seçim yaptırmak için illegal bahis çeteleriyle iş birliği yapanlar da yargımız tarafından ortaya çıkartılır."