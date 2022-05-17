Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklamalar





UTANMADILAR!

"Divan Kurulu üyelerinin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedavaya aldık denilen Oğulcan'la krizin Galatasaray'a maddi manevi ciddi zararları oldu. Sonra çıkıp hiçbir şey olmamış gibi utanmadan o dönem Divan Kurulu'nda hadsiz iddialarda bulundular ve ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağım. Umarım bir gün, Galatasaray başkanlık makamına zarar vermek için, Galatasaray'da erken seçim yaptırmak için illegal bahis çeteleriyle iş birliği yapanlar da yargımız tarafından ortaya çıkartılır."