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    • Spor
    • 16.05.2022 14:09
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    • 16.05.2022 14:14
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    Burak Elmas'tan flaş adaylık açıklaması: Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım olacak

    Son dakika haberi! Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Elmas yaptığı açıklamada "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım olacak. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Burak Elmas’tan flaş adaylık açıklaması

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Elmas yaptığı açıklamada "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım olacak. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim." ifadelerini kullandı.

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    Elmas'ın açıklamalarından satır başları;

    Bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'daki seçimde de aday değilim.

    Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim.

    Geldiğimizde 50 milyon Euro olan takım maliyetini, bu sezonun başında 27 milyon Euro seviyesine indirdik. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan borçlarda 16 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik...

    Kiralık oyunculardan çıkarak, Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır.

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