Fenerbahçe Luis Suarez, Sörloth, Haris Seferovic ve Aboubakar’la anlaşmak için dört koldan saldırıyor





SON TERCİHİ JESUS YAPACAK

Jorge Jesus bu oyunculardan birisini tercih edecek ve ardından yıldız santrfor ile hemen sözleşme imzalanacak. Bu santrfor adaylarının Luis Suarez, Haris Seferovic, Alexander Sörloth ve Vincet Aboubakar olduğu öğrenildi. Bu dört oyuncu içinde en çok temas kurulan iki isim ise Luis Suarez ile Alexander Sörloth. Ancak Seferovic ve Aboubakar'ın durumunun da yakından yakından edildiği, bu iki oyuncunun menajeri ile temas halinde olunduğu da gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli yönetim taraftarların yıllardır özlemini çektiği 1. sınıf santrfor transferini gerçekleştirmekte kararlı golduğu ifade ediliyor.

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