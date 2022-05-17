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    Fenerbahçe Luis Suarez, Sörloth, Haris Seferovic ve Aboubakar’la anlaşmak için dört koldan saldırıyor

    Fenerbahçeli kurmaylar Luis Suarez, Sörloth, Haris Seferovic ve Aboubakar’la anlaşmak için dört koldan girişimlerde bulunuyor. Anlaşma sağlandıktan sonra yıldız forvetlerden birinin seçim kararı Jorge Jesus’a bırakılacak. Portekizli hocanın işaert ettiği isimle sözleşme imzalanacak.

    Dört dörtlük forvet planı

    Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi stratejisini net bir şekilde belirlemiş durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar listedeki 4 santrforla anlaşma zemini için ciddi bir çalışma yürütüyor. Bu dört oyuncudan anlaşma sağlananlar Sarı- Lacivertli kulübün imza aşamasına geldiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un önüne konulacak.



    SON TERCİHİ JESUS YAPACAK
    Jorge Jesus bu oyunculardan birisini tercih edecek ve ardından yıldız santrfor ile hemen sözleşme imzalanacak. Bu santrfor adaylarının Luis Suarez, Haris Seferovic, Alexander Sörloth ve Vincet Aboubakar olduğu öğrenildi. Bu dört oyuncu içinde en çok temas kurulan iki isim ise Luis Suarez ile Alexander Sörloth. Ancak Seferovic ve Aboubakar'ın durumunun da yakından yakından edildiği, bu iki oyuncunun menajeri ile temas halinde olunduğu da gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli yönetim taraftarların yıllardır özlemini çektiği 1. sınıf santrfor transferini gerçekleştirmekte kararlı golduğu ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Luis Suarez, Sörloth, Haris Seferovic ve Aboubakar’la anlaşmak için dört koldan saldırıyor
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