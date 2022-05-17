Arjantin basını River Plate’de oynayan De la Cruz’u Fener'e yazdılar

Önümüzdeki sezon mutlak olarak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Arjantin medyasında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. 5 yıldır forma giydiği River Plate'den ayrılarak Avrupa'da bir kulübe transfer olmak isteyen Nicolas de la Cruz'un, Arjantin ekibinden 'satışında kolaylık gösterileceği' sözü aldığı için Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini kısa süre içinde uzatacağı, ardından kulübüne para kazandırarak Avrupa hayalini gerçekleştireceği kaydedildi. De La Cruz'la La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Diego Rossi'nin milli takımdan arkadaşı olan genç orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN