Dursun Özbek’in listesine gireceği iddia edilen Eşref Hamamcıoğlu'dan açıklama geldi

11 Haziran'da düzenlenecek seçim öncesinde kulisler hareketlenmeye başladı. Önceki gece camianın önde gelen isimleri ile bir araya gelen eski Başkan Dursun Özbek'in adaylık hazırlığı yaptığı belirtilmişti. Özbek'in mevcut iki başkan adayından biri olan Metin Öztürk'ü listesine girmesi konusunda ikna ettiği, Eşref Hamamcıoğlu ile de görüşmelerinin sürdüğü iddia edilmişti. Ancak dün Hamamcıoğlu cephesinden yalanlama geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, "30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir" dedi. Öte yandan Fırat Develioğlu başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.