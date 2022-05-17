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    Dursun Özbek’in listesine gireceği iddia edilen Eşref Hamamcıoğlu'dan açıklama geldi

    Dursun Özbek’in listesine gireceği iddia edilen Eşref Hamamcıoğlu, “Adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu edğildir” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    Birleşme söz konusu değil

    11 Haziran'da düzenlenecek seçim öncesinde kulisler hareketlenmeye başladı. Önceki gece camianın önde gelen isimleri ile bir araya gelen eski Başkan Dursun Özbek'in adaylık hazırlığı yaptığı belirtilmişti. Özbek'in mevcut iki başkan adayından biri olan Metin Öztürk'ü listesine girmesi konusunda ikna ettiği, Eşref Hamamcıoğlu ile de görüşmelerinin sürdüğü iddia edilmişti. Ancak dün Hamamcıoğlu cephesinden yalanlama geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, "30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir" dedi. Öte yandan Fırat Develioğlu başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.



    KARTAL'IN İŞİ DAHA ZOR!
    Siyah-Beyazlılar'ın talip olduğu Adam Buksa, son 5 haftada 6 gol atınca adaylar çoğaldı. Kartal'ın rakipleri arttı... Beşiktaş'ın 1 ay önce ilgilenmeye başladığı golcü oyuncu Adam Buksa o tarihlerde ligde henüz golle tanışmamıştı. Ancak son 5 haftada 6 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki yıldızın performansı Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştıracak. MLS Ligi ekibi New England ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Adam Buksa daha önce yaptığı açıklamada Avrupa'ya dönmeyi istediğini belirtmişti. Alexander Sörloth ile görüşmelerini sürdüren ve Buksa ile de temaslarını sürdüren Kartal'ın yeni stratejisi merak ediliyor.



    MBAPPE REAL MADRİD'E
    İspanyol medyasına göre Fransız yıldız R.Madrid ile yıllık 25 milyon Euro'dan 5 yıllığına anlaştı. 100 milyon Euro da imza parası alacak. Fransız yıldız Kylian Mbappe için Real Madrid iddiası... PSG'nin yıldızının İspanyol devine transferi artık an meselesi... İspanyol medyasına göre, Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon Euro ödeyecek. Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon Euro ödeyecek... Fransız yıldız Mbappe bu sezon PSG ile ligde 25 gol ve 17 asiste imza attı.



        YİĞİDO RİZE'DE GERİDEN GELDİ!
        Süper Lig'de Sivasspor daha önce küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Karadeniz ekibinin golünü 22. dakikada Tyler Boyd kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 31'de Erdoğan Yeşilyurt ve 75'te Ulvestad kaydetti. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.



        ALTIN ADAM TANER
        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung FU Şampiyonası'nda milli sporcu Taner Özgün, tao jiti kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.



        FENERBAHÇE ARA VERMEDİ
        Fenerbahçe, Süper Lig'ine son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Karagümrük ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.



            NAZIM''IN ÇAPRAZ BAĞLARINDA KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
            Osayi'nin sarı kart cezalısı olması, Karagümrük maçında Nazım Sangare'nin sakatlık yaşaması Yeni Malatya maçı öncesi krize neden oldu. Nazım Sangare'nin Malatya maçına yetişememesi durumunda sağ bek mevkinde Ferdi Kadıoğlu'nun görev yapacağı öğrenildi. Sol beke ise Filip Novak'ın geçmesi bekleniyor.



            BERKE ÖZER VEDA ETTİ
            Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Berke Özer, sarı-lacivertli takıma veda etti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç kaleci önümüzdeki sezon Avrupa'da boy gösterecek. Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altına "Yolun açık olsun" şeklinde yazarak veda etti. Diğer oyuncular da Berke'ye veda mesajı gönderdi.



            GALATASARAY ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI
            ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi. Gaziantep Basketbol ise deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66'lık skorla mağlup etti. Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.



                LORENZO INSİGNE NAPOLİ'DEN AYRILDI
                İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne kulüpten ayrıldı. 37. haftadaki Genoa maçıyla kulübe veda eden İtalyan yıldız 2012'den bu yana giydiği Napoli formasıyla 433 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 122 gol,95 asistle oynadı. 31 yaşındaki yıldız,yeni sezonda MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyecek.

                ÇAKIROĞLU VE SÜRMENELİ YARI FİNALE YÜKSELDİ
                Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Filipinli Villegas'ı devirerek yarı finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli de Özbek rakibi Khamidova'yı yenerek yarı finalist oldu. Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Elif Güneri, Hatice Akbaş ve Şennur Demir da son 4'e kalarak bronz madalya kazanmayı garantiledi.

                ŞİLİ'DEN VALDES İDDİASI
                Şili basını, CF America'da forma giyen orta saha oyuncusu Diego Valdes için Beşiktaş'ın devrede olduğunu öne sürdü. Valdes bu sezon Meksika Ligi'nde oynadığı 31 maçta 8 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, Şili Milli Takımı'nda da şu ana kadar 19 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

                PAOLO DYBALA'DAN VEDA MESAJI
                Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Arjantinli Paolo Dybala, sosyal medyada hesabından Siyah-Beyazlı kulübe veda mesajı yayınladı. Dybala, "Kolay olmayacak, bu formayla son maçıma çıkacağım" dedi.

                BODRUMSPOR SİVAS'I ELEYEREK TURLADI
                TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde 1461 Trabzon FK'yı 2-0 yenen Bayburt İl Özel İdare yarı finale yükseldi. Bodrumspor, evinde Sivas Belediyespor'u 1-0'la geçerek son 4'e kaldı. Karacabey Belediyespor, Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etti. Tarsus İdman Yurdu ise normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta AMED'i eleyerek son yarı finale kaldı.

                ÜNİVERSİTELİ SPORCULAR İZMİR'DE SAHNE ALACAK
                Turkcell'in sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022'de heyecan başlıyor. 100'ü aşkın üniversiteden binlerce sporcunun katılacak. Genç sporcuların 11 dalda mücadele edeceği GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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                Haberler Spor Dursun Özbek’in listesine gireceği iddia edilen Eşref Hamamcıoğlu'dan açıklama geldi
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