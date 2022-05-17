Dursun Özbek’in listesine gireceği iddia edilen Eşref Hamamcıoğlu'dan açıklama geldi

11 Haziran'da düzenlenecek seçim öncesinde kulisler hareketlenmeye başladı. Önceki gece camianın önde gelen isimleri ile bir araya gelen eski Başkan Dursun Özbek'in adaylık hazırlığı yaptığı belirtilmişti. Özbek'in mevcut iki başkan adayından biri olan Metin Öztürk'ü listesine girmesi konusunda ikna ettiği, Eşref Hamamcıoğlu ile de görüşmelerinin sürdüğü iddia edilmişti. Ancak dün Hamamcıoğlu cephesinden yalanlama geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, "30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir" dedi. Öte yandan Fırat Develioğlu başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.
KARTAL'IN İŞİ DAHA ZOR!
Siyah-Beyazlılar'ın talip olduğu Adam Buksa, son 5 haftada 6 gol atınca adaylar çoğaldı. Kartal'ın rakipleri arttı... Beşiktaş'ın 1 ay önce ilgilenmeye başladığı golcü oyuncu Adam Buksa o tarihlerde ligde henüz golle tanışmamıştı. Ancak son 5 haftada 6 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki yıldızın performansı Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştıracak. MLS Ligi ekibi New England ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Adam Buksa daha önce yaptığı açıklamada Avrupa'ya dönmeyi istediğini belirtmişti. Alexander Sörloth ile görüşmelerini sürdüren ve Buksa ile de temaslarını sürdüren Kartal'ın yeni stratejisi merak ediliyor.
MBAPPE REAL MADRİD'E
İspanyol medyasına göre Fransız yıldız R.Madrid ile yıllık 25 milyon Euro'dan 5 yıllığına anlaştı. 100 milyon Euro da imza parası alacak. Fransız yıldız Kylian Mbappe için Real Madrid iddiası... PSG'nin yıldızının İspanyol devine transferi artık an meselesi... İspanyol medyasına göre, Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon Euro ödeyecek. Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon Euro ödeyecek... Fransız yıldız Mbappe bu sezon PSG ile ligde 25 gol ve 17 asiste imza attı.