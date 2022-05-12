Fenerbahçe için Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi! R.Plate yıldızı Nicolas de la Cruz için çalışmalara başladı





ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ

River Plate'de 5 yılda 148 resmi maçta forma giyen De La Cruz, 25 gol atıp 30 da asist üretti. Orjinal mevkisi merkez orta saha olan De La Cruz, forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Transfermarkt'a göre Uruguaylı yıldızın piyasa değeri tam 16 milyon Euro.

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