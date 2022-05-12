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    Fenerbahçe için Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi! R.Plate yıldızı Nicolas de la Cruz için çalışmalara başladı

    Arjantin basını, R.Plate ile sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek olan Uruguaylı yıldız için Fenerbahçe’nin devreye girdiğini yazdı. 24 yaşındaki orta alan oyuncusunun piyasa değeri tam 16 milyon Euro.

    De La Cruz iddiası
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    Güney Amerika'dan Fenerbahçe ile ilgili çok flaş bir iddia geldi. Arjantin'de yayın yapan internet siteleri ve gazetelere göre Sarı-Lacivertliler, River Plate'in orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz için çalışmalara başladı.



    DİEGO ROSSİ FAKTÖRÜ!
    5 yıldır forma giydiği Arjantin ekibinden ayrılarak Avrupa'ya transfer olmak isteyen 25 yaşındaki Uruguaylı yıldızın sözleşmesi Aralık 2022'de sona erecek. De La Cruz'la La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Diego Rossi'nin milli takımdan arkadaşı olan genç orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı. Kariyerine ülkesinin Liverpool FC Montevideo takımında başlayan genç yıldız, 2017 yazında River Plate'e transfer olmuştu.



    ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ
    River Plate'de 5 yılda 148 resmi maçta forma giyen De La Cruz, 25 gol atıp 30 da asist üretti. Orjinal mevkisi merkez orta saha olan De La Cruz, forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Transfermarkt'a göre Uruguaylı yıldızın piyasa değeri tam 16 milyon Euro.

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    Haberler Spor Fenerbahçe için Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi! R.Plate yıldızı Nicolas de la Cruz için çalışmalara başladı
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