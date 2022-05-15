Rodriguez'ın yüksek maliyeti Galatasaray kapısını kapattı





ELMAS'IN KARARI!

Katar macerasında umduğunu bulamayan Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez'e Avrupa'da kulüp arayan menajerleri, Galatasaray'ı gündemine aldı. Ancak ikinci bir Falcao vakası yaşamak istemeyen Galatasaray'ın, maliyeti yüksek James Rodriguez için girişimde bulunmayacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla transfer görüşmelerini seçimi düşünerek durdurmuştu.