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    • Spor
    • 14.05.2022 21:50
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    • 14.05.2022 21:50
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    İngiltere FA Cup finalinde Liverpool, Chelsea'yi yenerek kupayı kaldırdı

    İngiltere FA Cup finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Temponun yüksek olduğu maçta 0-0 eşitlik sağlanarak uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da gol çıkmayınca penaltı atışlarında Liverpool 6-5 üstünlük kurarak kupayı kaldırdı.

    Liverpool, Chelsea’yi yenerek kupayı kaldırdı

    İngiltere FA Cup finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.



    Wembley'deki gecede normal sürede gol sesi çıkmadı. Taraflar uzatma bölümünde de eşitliği bozamadı ve mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.



    Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük kuran Kırmızılar şampiyon oldu.



        FA Cup'ta 7 şampiyonluğu bulunan Jurgen Klopp'un ekibi ise en son 2006'da bu sevinci yaşamıştı. Premier Lig şampiyonluğu için mücadelesini sürdüren, Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Liverpool bu sezon daha önce lig kupasını da kazanmıştı.

        Üst üste 3 sezondur final oynayan ve 8 şampiyonluğu bulunan Chelsea, en son 2018'de kupayı müzesine götürmüştü. Maviler, Newcastle United'dan (1974, 1998 ve 1999) bu yana FA Cup'ta üst üste üç finalde kaybeden ilk takım oldu.
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