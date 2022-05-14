İngiltere FA Cup finalinde Liverpool, Chelsea'yi yenerek kupayı kaldırdı





FA Cup'ta 7 şampiyonluğu bulunan Jurgen Klopp'un ekibi ise en son 2006'da bu sevinci yaşamıştı. Premier Lig şampiyonluğu için mücadelesini sürdüren, Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Liverpool bu sezon daha önce lig kupasını da kazanmıştı.