Trabzonspor'un şampiyonluk maçında Vitor Hugo'nun giydiği kramponlardan biri 40 bin TL'ye satışta diğeri cam fanusta
Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği maçta sahaya akın eden binlerce bordo mavili taraftardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sağ ayağından kramponun tekini aldı. Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklarken, kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun sol ayak kramponunu, 40 bin TL'ye internetten satışa çıkardı. Horoz, "O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu. Kramponu uzatmış gibi oldu, çekip aldım" dedi.
Trabzonspor'un ligin 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, bordo mavili takımın sevilen oyuncusu Vitor Hugo'yu omuzlarına aldı.
Binlerce taraftarın sevgi gösterisi arasında kalan Hugo, şampiyonluk anlarına tanıklık eden kramponlarını bordo mavililere kaptırdı. Sahaya akın eden taraftarlardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı Hugo'nun sağ ayağındaki kramponu çekip aldı.
KRAMPONUN SOL TEKİ 40 BİN TL'YE SATIŞTA
Kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun diğer sol ayak kramponunu, 40 bin TL'ye internetten satışa çıkardı. Cihan Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklıyor. Üzerinde Hugo'nun forma numarası olan 13 sayısının yazdığı şampiyonluk anısı kramponu görmek isteyenler, Cihan Horoz'un iş yerine gidiyor.
'BİR AĞABEYİMİZ KRAMPONU ALMAK İÇİN YERE YATTI'
Şampiyonluğu yıllardır beklediklerini belirten Cihan Horoz, "Düdük çaldığı anda neyin ne olduğunu anlamadan sahaya atladım. En yakınımda Vitor Hugo vardı. Hızımı alamayıp yanına gittim. O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu.