Trabzonspor’un şampiyonluk maçında Vitor Hugo’nun giydiği kramponlardan biri 40 bin TL’ye satışta diğeri cam fanusta

Bir ağabeyimiz kramponu almak için yere yattı ama o kalabalıkta yere yatmak normal bir davranış değildi. Üzerine bastık, biraz hırpalandı. Diğer eşini de Hugo kendisi çıkardı. O sırada bana doğru dönüktü. Kramponu bana uzatmış gibi oldu, çekip aldım" dedi.