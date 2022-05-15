Fenerbahçe'nin Suarez planı ortaya çıktı

Transferde önceliği santrfor mevkisine veren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ile birlikte Luis Suarez ismi öne çıkmış durumda. Hafta başında Başkan Ali Koç, yıldız oyuncunun menajeri ile Madrid'de bir araya gelmiş ve transferin ekonomik boyutu hakkında ilk bilgiler elde edilmişti. Sarı-Lacivertli kurmaylar 35 yaşındaki Uruguaylı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Fener yönetimi Luis Suarez'e yıllığı 3.5 milyon Euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklifi yapacak. Bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldıza yaklaşık 3 milyon Euro civarında bir imza parası da ödenecek. Bu imza parasının da 4 taksitte kendisine verilmesi planlanıyor. Fenerbahçe'nin kendisine sunacağı bu cazip teklif karşısında Suarez'in nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Suarez'e Katar Ligi'nden daha yüksek para teklif edildiği ancak Uruguaylı'nın Katar ve ABD planının olmadığı da gelen haberler arasında. Luiz Suarez, Atletico Madrid dışında Barcelona, Liverpool ve Ajax formalarını da sırtına geçirmişti.

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