Fenerbahçeli Filip Novak için Sivasspor beklemede

Sarı-Lacivertliler yeni teknik direktörünü belirlemek için arayışlarını sürdürüyor. Gündemdeki isim ise Jorge Jesus… Kanarya teknik direktörün belirlenmesinden sonra ise takımdan gönderilecek isimleri belirleyecek.
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Sivasspor ise Filip Novak ile yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor… Yiğidolar, Fenerbahçe'nin Novak'ı tamamen gözden çıkarması durumunda Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Çekyalı sol kanat oyuncusunu Bordo-Mavililer'e aldıran isimdi… Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor.