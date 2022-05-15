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    • 15.05.2022 12:50
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    • 15.05.2022 12:58
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    Fenerbahçeli Filip Novak için Sivasspor beklemede

    Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemden beri ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan Çekyalı oyuncu Filip Novak için Süper Lig ekibi beklemede…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig ekibi beklemede

    Sarı-Lacivertliler yeni teknik direktörünü belirlemek için arayışlarını sürdürüyor. Gündemdeki isim ise Jorge Jesus… Kanarya teknik direktörün belirlenmesinden sonra ise takımdan gönderilecek isimleri belirleyecek.

    Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Sivasspor ise Filip Novak ile yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor… Yiğidolar, Fenerbahçe'nin Novak'ı tamamen gözden çıkarması durumunda Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.

    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Çekyalı sol kanat oyuncusunu Bordo-Mavililer'e aldıran isimdi… Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor.

        Filip Novak'ın da Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtildi. Süper Lig ekibi Sivasspor dışında Çekya Ligi takımlarının da tecrübeli oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.

        31 yaşındaki oyuncu 2020 yılında Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti. Trabzonspor ise Novak'ı Midtjlland'tan 1.9 milyon Euro'ya transfer etmişti.

        Tecrübeli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 26 kez giyerken 3 gol attı ve 2 de asiste imza attı.

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