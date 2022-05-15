Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj var! Geri mi dönüyor?

Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru bir süre önce yeniden Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girdi. Yunan basını da Olympiakos'ta çok mutsuz olan Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a dönmek istediğini ve menajeri aracılığıyla görüşmelerin başladığını yazmıştı.