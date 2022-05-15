Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında 1+1 krizi





ENGELSİZ KULAÇLAR İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Saran Group'un hayata geçirdiği "Engelsiz Kulaçlar" sosyal sorumluluk projesinin 4'üncüsü dün Fethiye'de gerçekleşti. 25 özel gencin Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Kaymakam Alper Balcı ile birlikte kulaç attığı yarıştan tüm yüzücüler birincilik madalyası ile ayrıldı.



ADAYLAR ARTMALI!

Galatasaray'ın 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.



F.BAHÇE'NİN RAKİBİ KARAGÜMRÜK

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Pelkas, Crespo, Kim ve Arda Güler ile birlikte kart cezalısı Mert Hakan forma giyemeyecek.



EKSİK KARTAL GÖZTEPE'YE KARŞI

Beşiktaş bugün ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşılaşacak. Ersin, Vida, Rıdvan, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal kadroya alınmadı.



KONYASPOR SAHASINDA HATAYSPOR'U AĞIRLIYOR

Süper Lig'de bugün İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek. Mücadele saat 19.00'da start alacak. Aynı saatte başlayacak bir diğer maçta ise GZT Giresunspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Yine saat 19.00'da Kasımpaşa-Antalyaspor ile mücadele ederken Aytemiz Alanyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Safiport, bugün deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maç, saat 15.00'te başlayacak. Seride 2-0 üstün durumda olan Sarı Kanarya, kazanması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak.



KAYSERİ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Süper Lig'de dün oynanan tek karşılaşmada Yukatel Kayserispor, sahasında konuk ettiği küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamaya hazırlanan Kayseri'nin gollerini 10 ve 45+3'te Gökhan Sazdağı, 72. dakikada Hayrullah Erkip attı.



GALATASARAY BAHÇEŞEHİR'İ YENDİ SERİDE ÖNE GEÇTİ

ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi çeyrek final maçında Galatasaray NEF sahasında Bahçeşehir Üniversitesi'ni 91-76 mağlup etti ve 2 maç kazananın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti. Dün oynanan diğer çeyrek final maçında Darüşşafaka, Gaziantep Basket'i deplasmanda 85-82 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

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