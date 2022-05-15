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    Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında 1+1 krizi

    Fenerbahçe Jorge Jesus ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Portekizli teknik adam ise opsiyon hakkı kendisinde olması koşuluyla 1+1 yılda direniyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Jorge Jesus’ta 1+1 krizi

    Önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak teknik adamı bir an önce belirlemek için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe'de gündemde olan isim Jorge Jesus. Portekizli teknik adamın avukatı ve yardımcısı önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ve yönetimle sözleşme detaylarını konuşacak. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında sözleşmesinin süresi konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Fener yönetimi 2 yıllık sözleşmede direnirken, Jorge Jesus'un 1+1 yıllık sözleşme istediği, opsiyon hakkının da kendisine olmasını talep ettiği bildirildi. Önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da yapılacak görüşmede bu detayın öncelikle masaya yatırılacağı da gelen haberler arasında.



    3 TOPÇU SINIRDA
    Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 3 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel ve Filip Novak kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



    HAZIRLIKLAR TAMAMI
    Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



        BURSA ARTIK 2. LİG'DE
        Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Süper Lig'de şampuyonluğu bulunan Bursaspor'un bu sonuçla sezonun bitimine bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Bursaspor'un yanı sıra Balıkesirspor'un arıdndan Kocaelispor ve Menemen de 1. Lig'e veda eden diğer takımlar oldu.



        BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE ŞOK!
        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kaleci Ersin'in ayak bileğinde gerilme ve kanama tespit edildi. Pjanic'te ise üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi.



        ADANA DEMİRSPOR'U LEKELEMEYE KALKMAYIN!
        Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'e saldırdığı iddia edilmiş ancak başkan Murat Sancak, bu haberi yalanlamıştı. Instagram hesabından Yunus Akgün ile birlikte canlı yayın yapan Sancak, genç futbolcuyla konuşmasında iddiaları 'ti'ye aldı. Başkan Sancak, Balotelli iddiaları için "Balotelli adam gibi adamdır. Enteresan işler dönüyor. Adana Demirspor'u lekelemeye kalkmayın" ifadelerini kullandı.



            MARCAO MÜJDESİ
            Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Galatasaray'ın antrenmanını Engelliler Haftası kapsamında Ankara Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon merkezinden iki konuk da izledi. Oyuncularla buluşan gençlere forma hediye edildi.



            ENGELSİZ KULAÇLAR İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
            Saran Group'un hayata geçirdiği "Engelsiz Kulaçlar" sosyal sorumluluk projesinin 4'üncüsü dün Fethiye'de gerçekleşti. 25 özel gencin Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Kaymakam Alper Balcı ile birlikte kulaç attığı yarıştan tüm yüzücüler birincilik madalyası ile ayrıldı.

            ADAYLAR ARTMALI!
            Galatasaray'ın 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

            F.BAHÇE'NİN RAKİBİ KARAGÜMRÜK
            Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Pelkas, Crespo, Kim ve Arda Güler ile birlikte kart cezalısı Mert Hakan forma giyemeyecek.

            EKSİK KARTAL GÖZTEPE'YE KARŞI
            Beşiktaş bugün ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşılaşacak. Ersin, Vida, Rıdvan, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal kadroya alınmadı.

            KONYASPOR SAHASINDA HATAYSPOR'U AĞIRLIYOR
            Süper Lig'de bugün İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek. Mücadele saat 19.00'da start alacak. Aynı saatte başlayacak bir diğer maçta ise GZT Giresunspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Yine saat 19.00'da Kasımpaşa-Antalyaspor ile mücadele ederken Aytemiz Alanyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

            FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!
            Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Safiport, bugün deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maç, saat 15.00'te başlayacak. Seride 2-0 üstün durumda olan Sarı Kanarya, kazanması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak.

            KAYSERİ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
            Süper Lig'de dün oynanan tek karşılaşmada Yukatel Kayserispor, sahasında konuk ettiği küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamaya hazırlanan Kayseri'nin gollerini 10 ve 45+3'te Gökhan Sazdağı, 72. dakikada Hayrullah Erkip attı.

            GALATASARAY BAHÇEŞEHİR'İ YENDİ SERİDE ÖNE GEÇTİ
            ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi çeyrek final maçında Galatasaray NEF sahasında Bahçeşehir Üniversitesi'ni 91-76 mağlup etti ve 2 maç kazananın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti. Dün oynanan diğer çeyrek final maçında Darüşşafaka, Gaziantep Basket'i deplasmanda 85-82 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

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            Haberler Spor Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında 1+1 krizi
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