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    Bernardeschi’den kötü haber

    İtalyan basınına konuşan yıldız futbolcunun menajeri Pastorello, “Bernardeschi’nin hedefi Juventus’ta kalmak” açıklamasını yaptı. Hücumun her iki kanadında oynayabilen Federico Bernardeschi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

    Bernardeschi’den kötü haber

    Bu sezon şampiyonluktan çok uzakta kalan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Federico Bernardeschi ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Ancak İtalya'dan moralleri bozacak bir haber geldi. La Repubblica'ya konuşan yıldız futbolcunun menajeri Federico Pastorello transfer iddialarına şimdilik kapıyı kapadı. Pastorello, "Bernardeschi, Juventus'la yeni sözleşme görüşmelerine açık. Onun önceliği takımda kalmak" ifadesini kullandı. Haberde ayrıca Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin de Inter ile oynanan İtalya Kupası finalinde ilk 11'de şans verdiği Bernardeschi'nin takımda kalmasını istediği belirtildi. Bu sezon Juventus formasıyla 34 resmi maça çıkan İtalyan yıldız 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Bernardeschi'nin adı bir süredir bir başka İtalyan ekibi Milan ile de anılıyordu.

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