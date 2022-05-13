Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Bernardeschi için İtalya'dan kötü haber

Bu sezon şampiyonluktan uzak kalan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ismi son dönemde aynı yıldızla anılıyor... İki kulübün de Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Federico Bernardeschi ile ilgilendiği iddia ediliyor.