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    • 13.05.2022 11:05
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    • 13.05.2022 11:51
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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Bernardeschi için İtalya'dan kötü haber

    Son dakika spor haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Juventus'un İtalyan orta saha oyuncusu Federico Bernardeschi ile ilgili İtalya'dan kötü haber geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel | Cimbom ve Fener’in listesindeydi! Kötü haber geldi

    Bu sezon şampiyonluktan uzak kalan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ismi son dönemde aynı yıldızla anılıyor... İki kulübün de Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Federico Bernardeschi ile ilgilendiği iddia ediliyor.



    Ancak İtalya'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzecek bir haber geldi. La Repubblica'ya konuşan yıldız futbolcunun menajeri Federico Pastorello transfer iddialarına şimdilik kapıyı kapadı. Pastorello, "Bernardeschi, Juventus'la yeni sözleşme görüşmelerine açık. Onun önceliği takımda kalmak" ifadesini kullandı.



    Haberde ayrıca Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin de Inter ile oynanan İtalya Kupası finalinde ilk 11'de şans verdiği Bernardeschi'nin takımda kalmasını istediği belirtildi.



        Bu sezon Juventus formasıyla 34 resmi maça çıkan İtalyan yıldız 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Bernardeschi'nin adı bir süredir Milan ile de anılıyordu.

        *Bernardeschi'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

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