Fenerbahçe’den rakiplerine tarihi fark! Sosyal medyada birinciliği kimseye kaptırmadı

Deportes&Finanzas'ın raporuna göre Fenerbahçe, Nisan ayında instagramda ezeli rakiplerine göre en çok etkileşim alan kulüp oldu. Sarı-Lacivertliler, Nisan ayında 70.4 milyon etkileşim aldı. Son yıllarda başarıya aç olan Sarı-Lacivertliler buna rağmen sosyal medyada zirveyi kimseye bırakmadı.

Şu anda yeni teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe taraftarının gündemi ise Jorge Jesus. Nisan ve Mayıs aylarında hoca konusunda büyük hareketlilik yaşanıyor. Taraftar da sosyal medyayı bu nedenle bir hayli yoğun kullanıyor.





Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarların son dönemde Jorge Jesus'tan sonra gündeme getirdiği bir başka isim ise Arda Güler oldu. Türk futbolunun yeni yıldızı sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında yer aldı.

Nisan ayında 70.4 milyon etkileşimle ilk sırada olan Fenerbahçe'yi 42.4 milyon ile Galatasaray takip etti. Beşiktaş ise 22.6 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.