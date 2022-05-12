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    Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi Sörloth'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor

    Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Norveçli yıldızın menajeri Morten Wivastad bugün İstanbul’a gelecek. Wivastad’ın önce Fenerbahçe ardından da Beşiktaşlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi spor haberleri...

    Sörloth heyecanı

    Yeni sezon öncesi büyük bir transfer savaşı çıkarması beklenen Alexander Sörloth konusunda bugün flaş gelişmele yaşanabilir. Norveçli forvetin menajeri Morten Wivastad'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Wivastad ilk olarak Fenerbahçeli yetkililerle bir araya geleceği öğrenildi. Ardından ise Beşiktaş ile masaya oturulması bekleniyor. Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, İspanya'dan kesin olarak ayrılacak. Leipzig'in de satış kararı almasından sonra kendisine takım arayan yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Alman basınına yansıyan haberlere göre Leipzig, Sörloth'un fiyatını 12 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Norveçli forvetin son zamanlarda düşen performansı nedeniyle Alman kulübünün böyle bir teklif almasının çok zor olduğu ifade ediliyor.



    HULL CİTY'DEN EMRE HAMLESİ!
    Transferde gözünü Türkiye'ye çeviren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Samsunspor'un 2003 doğumlu stoperi Yunus Emre Çift'i istiyor. Başkan Yüksel Yıldırım, bu sezon 21 maça çıkan genç futbolcuya birçok kulüpten ilgi olduğunu doğruladı ancak henüz resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.



    KOÇ'UN KARTAL ISRARI!
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezonda İsmail Kartal'ın Samandıra'da kalmasını planlıyor... Ancak başarılı teknik direktör ise kariyerine teknik direktör olarak devam etmeyi istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezona Portekizli ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile başlamayı planlıyor. Başkan Koç, Portekizli teknik adam ile büyük oranda anlaşma sağladı. Koç, Jesus sonrası ise başarılı teknik direktör İsmail Kartal'a kulüp içinde başka bir görev vermek istiyor. Bu doğrultuda tecrübeli teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Koç'un ısrarcı olacağı öğrenildi. Koç, Kartal'ın Samandıra'da ya da AŞ.'de görev alması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe'deki ikinci döneminde çok başarılı olan İsmail Kartal'ın hedefi ise teknik direktör olarak yoluna devam etmek. Kartal'ın Süper Lig'den talipleri var.



        MAME THİAM PİŞMANLIĞI
        Sezon başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yönetime verdiği olumsuz rapor sonrasında gözden çıkarılan ve Kayseri'nin yolunu tutan Mame Thiam attığı gollerle dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 26 maçta 12 gol atarken 5 de asiste imza attı. Toplamda 17 gole katkıda bulundu. Thiam, Trabzon maçında da fileleri havalandırdı.



        BAŞAKŞEHİR PUSUDA
        Teknik heyetin kendisine yönelik tavrından rahatsız olan Hırvat yıldız, Beşiktaş'la ipleri koparma kararı aldı. Vida ile şu ana kadar yapılan tüm görüşmeler askıya alınırken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Vida ile ilgilenen Süper Lig kulüpleri olduğu da gelen haberler arasında. Süper Lig tecrübesi olan deneyimli isimleri daha önce de defalarca kadrosuna katan Başakşehir bu transfer için oldukça istekli.



        DOST İSTEK: 1 MİLYON EURO
        Beşiktaş'ta santrfor arayışları devam ederken, Belçika Ligi'nde Club Brugge forması giyen Bas Dost adaylardan biri. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu kulübüyle şampiyonluk mücadelesi verirken, sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Siyah beyazlılar bu futbolcu için nabız yoklarken,oyuncunun menajerleri tecrübeli golcünün bonuslarla beraber yıllık 1 milyon Euro maaşla "Evet" diyebileceğini bildirdi. Toplam 32.90 milyon Euro bonservis bedeli ödenen yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda da toplamda 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı.



            RIDVAN'DA GERİLME VAR
            Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz ile ilgili açıklama geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden genç futbolcunun, yapılan MR görüntülemesi sonucunda gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.



            NİCE ERSİN'İN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!
            Fransız ekibi, Beşiktaş'ın genç file bekçisi için yeni bir teklif sundu... Siyah- Beyazlılar'ın kararı bekleniyor. Fransız ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'u renklerine katmak için her yolu deniyor... Daha önce Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Fransız ekibi yeni bir öneri sundu. Teklifini 2 milyon Euro daha yükselten Nice, Beşiktaş'ın cevabını beklemeye başladı. Siyah- Beyazlılar'ın Fransız temsilcisine henüz bir cevap vermediği ve sezon sonunu beklediği öğrenildi. Bu sezon 41 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro...



            KARTAL'DAN GÖZTEPE MESAİSİ
            Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Valerien İsmael yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışma olarak gerçekleşti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



                ANADOLU EFES YOLU YARILADI
                Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla önemli bir avantaj elde etti. Seyircisi önünde maça iyi başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 22-17, devreyi ise 43-30 önde kapattı. 3. çeyrekte farkı iyice açan Efes, son 10 dakikaya 65-43 üstün girdi. Ev sahibi ekip sahadan da 24 sayı farkla galip ayrıldı. Maçın es skorer ismi 23 sayı ile Pınar Karşıyaka'dan M'Baye olsa da bu konuk ekibin yenilgisini önleyemedi. AnadoluEfes'te Anderson 16 sayı kaydetti. İki takım arasındaki ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak. Efes bu maçı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.



                NKUNKU AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNİ PEŞİNE TAKTI
                Bundesliga ekiplerinden Leipzig'te forma giyen Christopher Nkunku, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Fransız basınında yer alan habere göre, Barcelona, Manchester United, Milan ve Chelsea'nin Fransız yıldız için Lepzig'in kapısını çalacağı belirtildi.



                ROMA'DA FAVORİ RAKETLER TUR ATLADI
                Roma Açık Tenis Turnuvası ikinci tur maçında dünya 1 numarası Novak Djokovic, Aslan Karatsev ile karşılaştı. Rakibini 2-0 mağlup eden Djokovic, bir üst tura çıktı. Kadınlarda ise dünya 7 numarası Jabeur, Cirstea'yı 6-0 ve 7-6'lık setlerle yenerek 3. tura çıktı.



                    BURAK ELMAS'TAN SEÇİM ZİRVESİ
                    11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas camianın önde gelenleriyle Etiler Papermoon'da yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Yemekte eski başkanlardan Faruk Süren, İpek Kıraç, Oya Ünlü, Ural Akümüz de yer aldılar. Başkan Burak Elmas, henüz adaylığını resmen açıklamamasına rağmen önümüzdeki günlerde adaylık açıklamasını yapması bekleniyor.



                    MİAMİ VE PHOENİX SERİDE 3-2 ÖNE GEÇTİ
                    NBA konferans yarı finalinde Miami Heat, konuk ettiği Philadelphia'yı 120- 85 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Heat'te Butler 23 sayı ile oynadı. Diğer maçta, Phoenix Suns, sahasında Dallas'ı 110-80 yenerek seride durumu 3-2 ye getirdi. Suns'ta Devin Booker 28 sayı kaydetti. Dallas'ta Luka Doncic'in 28 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



                    R.MADRİD'Lİ OYUNCULARA DEVLER LİGİ İÇİN REKOR PRİM
                    İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanılması halinde takıma 20 milyon euroluk zafer primi vereceğini iddia etti. Haberde, La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid'li futbolcuların büyük bir parayı ceplerine koyacağı aktarıldı. İspanyol devi, 13 kezle bu kupayı en çok kazanan takım.



                        EROL BULUT İLE YOLA DEVAM EDİYORUZ!
                        Gaziantep Futbol Kulubü, geleceği tartışılan teknik direktör Erol Bulut ile devam kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada," Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde takımımız Erol Bulut yönetiminde 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, ve kulübün hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır" denildi.



                        KUPA YOLA ÇIKTI
                        Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başakanlığı'ndan TFF'ye teslim edildi. Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un alacağı kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teslim edildi. Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyunun 74 santimetre, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu ifade edildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, bin gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.



                        GÖZÜME UYKU GİRMİYOR
                        Galatasaray kaptanı Arda Turan, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum. Kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamen psikolojik" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü bünyesinde yapılan 'Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri' sonucunda '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' seçildi. Psikolojisini toparlayamadığı için yıllardır uyku problemi çektiğini söyleyen Arda Turan, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu. Konuşmasında fiziksel özelliklerinin futbol oynamaya hiç müsait olmadığını söyleyen Turan, "Bir oyuncuda futbolcu olması için 10 tane fiziksel özellik gerekiyorsa bunların 7'si bende mevcut değildir diye düşünüyorum. Sadece içimde adalet duygusuyla gelişmiş inanılmaz bir kazanma arzusu vardır. Hayatımda hiçbir oyunda hile yapmam. Eşim burada, evde kağıt oynarken bile hile yapmam ama sonuna kadar kazanmak için uğraşırım" ifadesini kullandı.

                        ÜÇ BÜYÜKTEN ONUR HAMLESİ
                        Yeni sezon öncesi yerli sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Onur Bulut'u gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon tam 40 resmi maçta görev yapan gurbetçi futbolcu 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle büyük alkış topladı. Kayserispor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Onur Bulut'un kariyerini 3 büyük kulüpten birisinde sürdürmeye çok sıcak baktığı da ifade ediliyor. Futbol altyapısını Almanya'da alan gurbetçi futbolcu Bochum, Freiburg ve Braunschweig formalarını giydikten sonra 2019 yılında Alanyaspor'a transfer olmuştu.

                        SZALAİ MÜJDESİ
                        20 günü aşkın süredir formasından uzak olan Attila Szalai sakatlığını atlattı. Görev verilmesi halinde Karagümrük maçında forma giyebilecek.

                        TCHOUAMENİ İÇİN 75 MİLYON EURO!
                        Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Aurelien Tchouameni etkili performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz basını Chelsea'nin genç orta saha oyuncusunu transfer etmek için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.

                        2020'Yİ UNUTMAK İSTERİM
                        Muslera açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da bu kadar uzun süre kalecilik yapacağını tahmin etmediğini söyleyen Muslera, "Galatasaray'daki en kötü günün 14 Ocak 2020'de ayağımın kırıldığı andı. Akabinde aynı yıl içerisinde annemi kaybettim" diye konuştu.

                        VAKIFBANK VE FENERBAHÇE KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
                        Misli.com Sultanlar Ligi final serisi son maçında Vakıfbank, bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. 2-2'lik eşitliğin bulunduğu seride, bu maçı kazanacak olan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olacak.

                        CESAR PİNARES'TEN ALTAY'A VEDA MESAJI
                        Süper Lig'de tutunamayıp kümeye düşeye düşen Altay'da Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Pinares," "Bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Büyük Altay'ın tüm taraftarlarına büyük bir selam bırakıyorum" dedi. Tecrübeli oyuncu, Altay formasıyla 27 maçta 3gol 4 asistle oynadı.

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                        Memura ek gösterge farkı
                        Haberler Spor Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi Sörloth'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor
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