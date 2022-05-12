Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi Sörloth'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor





GÖZÜME UYKU GİRMİYOR

Galatasaray kaptanı Arda Turan, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum. Kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamen psikolojik" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü bünyesinde yapılan 'Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri' sonucunda '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' seçildi. Psikolojisini toparlayamadığı için yıllardır uyku problemi çektiğini söyleyen Arda Turan, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu. Konuşmasında fiziksel özelliklerinin futbol oynamaya hiç müsait olmadığını söyleyen Turan, "Bir oyuncuda futbolcu olması için 10 tane fiziksel özellik gerekiyorsa bunların 7'si bende mevcut değildir diye düşünüyorum. Sadece içimde adalet duygusuyla gelişmiş inanılmaz bir kazanma arzusu vardır. Hayatımda hiçbir oyunda hile yapmam. Eşim burada, evde kağıt oynarken bile hile yapmam ama sonuna kadar kazanmak için uğraşırım" ifadesini kullandı.



ÜÇ BÜYÜKTEN ONUR HAMLESİ

Yeni sezon öncesi yerli sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Onur Bulut'u gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon tam 40 resmi maçta görev yapan gurbetçi futbolcu 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle büyük alkış topladı. Kayserispor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Onur Bulut'un kariyerini 3 büyük kulüpten birisinde sürdürmeye çok sıcak baktığı da ifade ediliyor. Futbol altyapısını Almanya'da alan gurbetçi futbolcu Bochum, Freiburg ve Braunschweig formalarını giydikten sonra 2019 yılında Alanyaspor'a transfer olmuştu.



SZALAİ MÜJDESİ

20 günü aşkın süredir formasından uzak olan Attila Szalai sakatlığını atlattı. Görev verilmesi halinde Karagümrük maçında forma giyebilecek.



TCHOUAMENİ İÇİN 75 MİLYON EURO!

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Aurelien Tchouameni etkili performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz basını Chelsea'nin genç orta saha oyuncusunu transfer etmek için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.



2020'Yİ UNUTMAK İSTERİM

Muslera açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da bu kadar uzun süre kalecilik yapacağını tahmin etmediğini söyleyen Muslera, "Galatasaray'daki en kötü günün 14 Ocak 2020'de ayağımın kırıldığı andı. Akabinde aynı yıl içerisinde annemi kaybettim" diye konuştu.



VAKIFBANK VE FENERBAHÇE KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Misli.com Sultanlar Ligi final serisi son maçında Vakıfbank, bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. 2-2'lik eşitliğin bulunduğu seride, bu maçı kazanacak olan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olacak.



CESAR PİNARES'TEN ALTAY'A VEDA MESAJI

Süper Lig'de tutunamayıp kümeye düşeye düşen Altay'da Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Pinares," "Bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Büyük Altay'ın tüm taraftarlarına büyük bir selam bırakıyorum" dedi. Tecrübeli oyuncu, Altay formasıyla 27 maçta 3gol 4 asistle oynadı.

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