Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi Sörloth'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor

Yeni sezon öncesi büyük bir transfer savaşı çıkarması beklenen Alexander Sörloth konusunda bugün flaş gelişmele yaşanabilir. Norveçli forvetin menajeri Morten Wivastad'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Wivastad ilk olarak Fenerbahçeli yetkililerle bir araya geleceği öğrenildi. Ardından ise Beşiktaş ile masaya oturulması bekleniyor. Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, İspanya'dan kesin olarak ayrılacak. Leipzig'in de satış kararı almasından sonra kendisine takım arayan yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Alman basınına yansıyan haberlere göre Leipzig, Sörloth'un fiyatını 12 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Norveçli forvetin son zamanlarda düşen performansı nedeniyle Alman kulübünün böyle bir teklif almasının çok zor olduğu ifade ediliyor.
HULL CİTY'DEN EMRE HAMLESİ!
Transferde gözünü Türkiye'ye çeviren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Samsunspor'un 2003 doğumlu stoperi Yunus Emre Çift'i istiyor. Başkan Yüksel Yıldırım, bu sezon 21 maça çıkan genç futbolcuya birçok kulüpten ilgi olduğunu doğruladı ancak henüz resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.
KOÇ'UN KARTAL ISRARI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezonda İsmail Kartal'ın Samandıra'da kalmasını planlıyor... Ancak başarılı teknik direktör ise kariyerine teknik direktör olarak devam etmeyi istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezona Portekizli ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile başlamayı planlıyor. Başkan Koç, Portekizli teknik adam ile büyük oranda anlaşma sağladı. Koç, Jesus sonrası ise başarılı teknik direktör İsmail Kartal'a kulüp içinde başka bir görev vermek istiyor. Bu doğrultuda tecrübeli teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Koç'un ısrarcı olacağı öğrenildi. Koç, Kartal'ın Samandıra'da ya da AŞ.'de görev alması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe'deki ikinci döneminde çok başarılı olan İsmail Kartal'ın hedefi ise teknik direktör olarak yoluna devam etmek. Kartal'ın Süper Lig'den talipleri var.