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    • Spor
    • 11.05.2022 22:03
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    • 11.05.2022 22:14
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    Özel haber... Şampiyon Trabzonspor kazanmaya devam ediyor: 94 milyon gelir elde edecekler

    Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından şampiyoluğunu ilan etti. Fırtına şampyonluğun ardından kasasını doldururken gelirler de artmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da Altayspor ile karşılaşacak olan Bordo Mavililer Olimpiyat Stadı'nın tam dolması halinde 94 milyon gelir elde edecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Trabzonspor kazanmaya devam ediyor

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasını doldurmaya devam ediyor.

    Süper Lig'de elde ettiği galibiyetlerle kasasını dolduran Fırtına, hafta sonu da paraya para demeyecek.

    Bilindiği gibi Trabzonspor Altay ile pazar günü karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nın tam dolması halinde 94 milyon gelir elde edecek.

        Altay maçı biletleri 500 lira ile 4000 lira arasında değişiyor.

        Bordo-Mavili taraftarların Altay ile oynanacak maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

        İstanbul Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına 350 bin taraftar katılmıştı.
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            Haberler Spor Özel haber... Şampiyon Trabzonspor kazanmaya devam ediyor: 94 milyon gelir elde edecekler
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