Özel haber... Şampiyon Trabzonspor kazanmaya devam ediyor: 94 milyon gelir elde edecekler

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasını doldurmaya devam ediyor.
Bilindiği gibi Trabzonspor Altay ile pazar günü karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nın tam dolması halinde 94 milyon gelir elde edecek.
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasını doldurmaya devam ediyor.
Bilindiği gibi Trabzonspor Altay ile pazar günü karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nın tam dolması halinde 94 milyon gelir elde edecek.
Trabzonspor 1 gün önce ise evinde şampiyonluk kupasına kavuşacak. TS Club satışları ve diğer gelirlerle birlikte şampiyon önemli bir gelirin sahibi olacak.