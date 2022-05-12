Trabzonspor’un yıldızı Nwakaeme Kayseri maçı sonrasında takımda kalmak istediğinin mesajını verdi

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Anthony Nwakaeme Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu... Nijeryalı yıldız, "Trabzonspor'dan başka kimseyle görüşmüyorum. Trabzonspor bana git demeden gitmem" ifadelerini kullanarak takımda kalma istediğini belirten Nwakaeme, yönetimle yeniden görüşme gerçekleştirecek. Nwakaeme'nin açıklamaları sonrası Bordo-Mavililer'de başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hem oyuncu hem de menajeri ile tekrar masaya oturacağı belirlendi. Daha önce yapılan görüşmelerde imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 3.2 milyon Euro talep eden oyuncunun Fırtına'nın teklif ettiği 2.5 milyon Euro'ya 'evet' demesi bekleniyor. Bilindiği gibi 33 yaşındaki Nwakaeme'nin ismi daha önce Süper Lig devleri ve Arap kulüpleriyle de anılmıştı. 4 sezondur Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu özellikle bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonlukta başrol oynadı. Tecrübeli futbolcu 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a 1.1 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Nwakaeme bu sezon 13 gol ve 11 asistle mücadele ediyor.